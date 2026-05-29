NHL-Star, Kapitän, Verteidiger mit elf Scorerpunkten bei der Heim-WM: Roman Josi verkörpert alles, wonach sich der Schweizer Sportfan sehnt. Und ja, „King Roger“ Federer ist der unbestritten größte Sportler der Eidgenossen. Aber selbst die Tennis-Ikone ist großer Eishockey-Anhänger, pendelte beim 3:1-Viertelfinalsieg der Eidgenossen gegen Schweden vom Zürichsee in die Swiss Life Arena um der WM-Party beizuwohnen. Und so wäre wohl auch er bereit, zumindest ein bisschen von seinem Ruhm im Falle des Titelgewinns mit Roman Josi zu teilen.

Der 35-Jährige NHL-Star der Nashville Predators, wo er seit 2017 bereits Kapitän ist, soll die „Nati“ endlich zum ersten Weltmeistertitel nach Silber 2024 in Prag (gegen Tschechien) und 2025 in Stockholm (gegen USA) führen. Dabei würde sich für den Eishockey-Helden, der auch Anteile seines Heimatklubs SC Bern hält und rund 9 Millionen Dollar im Jahr in der besten Liga der Welt verdient, schließen. Josi debütierte mit 16 als Profi in Bern, 2009 streifte er erstmals das Nationalteam-Trikot bei einer A-WM über. Wo? Natürlich auch in Bern. Bei einer WM, aus der Österreich übrigens trotz sportlich geschafftem Klassenerhalt mit sechs Punkten in der Zwischenrunde absteigen musste, weil die hinter Österreich gelandeten Deutschen als Gastgeber 2010 nicht absteigen konnten. Aber genug des Diskurses.

Die Heim-WM in Zürich ist für Josi nun schon der zehnte Auftritt auf dieser Bühne, dreimal Silber hat er schon im Schrank hängen. Jetzt soll sich der Kreis schließen. Zunächst gilt es, am Samstag (15.20 Uhr, ORF Sport+) Überraschungs-Halbfinalist Norwegen auszuschalten, im Finale wartet dann Kanada oder Finnland (Halbfinale: Samstag, 20 Uhr, ORF Sport+), das man in der Gruppenphase schon geschlagen hat.

Josi war von Federers Kabinenbesuch angetan

Und dann ist Federer, wie schon vor dem Viertelfinale am Donnerstag, sicher wieder Gast in der Kabine. „Ich habe ihn sogar zweimal umarmt“, war auch Josi vom Startreffen überwältigt und fügte im Schweizer „Blick“ an: „Er ist der Größte für uns alle.“ Nun ja, mit dem WM-Pokal in den Händen wäre dem NHL-Veteran mit über 1000 Spielen, der übers Sportliche hinaus für seine großzügigen Spenden an Benachteiligte in der Schweiz und Übersee bekannt ist, zumindest ein Platz hinter Federer auf der Legenden-Liste seines Landes sicher.