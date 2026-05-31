Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag im Zuge einer Übungsfahrt für den Führerschein: Gegen 15.30 Uhr lenkte eine 17-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg bei der sogenannten L17-Übungsfahrten den Pkw ihrer Mutter auf der Bundesstraße B80 von Lavamünd kommend in Richtung Wunderstätten. Am Beifahrersitz befand sich ihre Mutter als Begleitperson. Zur gleichen Zeit kam ihnen ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt Land mit seinem Pkw entgegen.

Mädchen versuchte auszuweichen

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der 36-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die 17-Jährige versuchte auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein nachkommender Fahrzeuglenker hielt sein Fahrzeug sofort an und leistete Erste Hilfe. Er zog den schwer verletzten 36-jährigen Lenker aus dessen bereits in Brand geratenem Fahrzeug. Ein weiterer Ersthelfer konnte den Fahrzeugbrand löschen. Die beiden Insassinnen des zweiten Unfallfahrzeuges wurden ebenfalls von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit.

Der 36-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber C 11 mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihre Mutter Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung behandelt.

Die B80 war im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen neben Polizei, Rettungskräfte, Notarzt, C 11, die FF St. Paul, Lavamünd und Untermitterdorf.