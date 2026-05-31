Am Sonntag um 11 Uhr lenkte ein 17-jähriger Klagenfurter auf einer Gemeindestraße in Friesach ohne Sturzhelm, ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad, ohne im Besitz einer Lenkberechtigung für diese Klasse zu sein. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in erheblicher Höhe. Als Zeuge konnte ein 16-Jähriger aus Friesach, Sohn des Motorradbesitzers, ausgeforscht werden, welcher das Motorrad für die Fahrt zur Verfügung gestellt hatte.

Zwei verletzte junge Menschen

Ebenfalls am Sonntag wurden ein Jugendlicher und eine 18-Jährige in Villach verletzt: Ein 16-jähriger Mopedlenker fuhr gemeinsam mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße in Villach-Landskron in Richtung Ossiacher Straße als ein schwarzer Multi-Van mit deutschem Kennzeichen vor ihnen eine Notbremsung durchführte. Der 16-Jährige musste ebenfalls abrupt bremsen, wobei ihm der Vorderreifen wegrutschte und er zu Sturz kam. Zu einem Kontakt zwischen dem Moped und dem Pkw kam es nicht. Die beiden wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach verbracht. Der Van fuhr ohne anzuhalten weiter. Weitere Erhebungen folgen.