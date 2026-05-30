Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Samstagmittag bei Villach im Bereich des Autobahnknotens: „Ein Lkw-Fahrer kollidierte mit einem Motorradfahrer und seiner Beifahrerin“, hieß es vonseiten der Polizei auf Anfrage.

Zwei Schwerverletzte

Gegen 13.55 Uhr lenkte ein 56-jähriger Schweizer seinen Lkw von der Karawankenautobahn kommend im Knoten Villach in Richtung Wien. Am Ende der Verbindungsspur benützte er nicht den Beschleunigungsstreifen auf die A2, sondern bog nach links - als Geisterfahrer - auf die Spur 700. „Er krachte frontal gegen das Motorrad eines 60-jährigen Villachers, der ordnungsgemäß und mit seiner Gattin am Sozius auf der A10 in Richtung Knoten Villach unterwegs war“, erklärt die Polizei.

Der 60-Jährige und seine Gattin wurden vom Motorrad geschleudert und kamen im dortigen Grünstreifen zum Liegen. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt – der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins LKH Villach gebracht, seine Gattin mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt.

Gefährliche Stelle

Zum Einsatz alarmiert wurde auch die Hauptfeuerwache (HFW) Villach: „Die Stelle, an der es zum Unfall kam, ist keine unbekannte“, erklärte Oberbrandinspektor Martin Regenfelder. Laut ihm komme es dort immer wieder zu Unfällen, etwa im vergangenen Dezember.