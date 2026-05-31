Die warmen Temperaturen locken nicht nur Sonnenanbeter und Wasserratten in die Strandbäder, sondern auch passionierte Motorradfahrer auf die Straßen – doch damit steigt unweigerlich auch wieder die Zahl der Unfälle. Allein am Samstag wurden auf Kärntens Straßen sechs Personen bei Motorradunfällen schwer verletzt.

Motorrad kracht gegen Auto

Schon gegen 8.40 Uhr verunfallte ein 39 Jahre alter Klagenfurter auf seinem Motorrad auf der Rosental Bundesstraße (B85). Er war aus Gallizien kommend in Richtung Freibach unterwegs. Zur gleichen Zeit lenkte eine 29-jährige Klagenfurterin ihr Auto auf der B85 aus Freibach kommend in Richtung Gallizien. Im Bereich des Rüsthauses der FF Abtei bog sie auf die Gemeindestraße in Richtung Rüsthaus ab und prallte dabei frontal gegen das Motorrad des 39-Jährigen. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Um kurz vor 12 Uhr kollidierte in Villach dann ein Motorradfahrer (56) mit einem Mopedlenker (64), auch sie wurden beide schwer verletzt. Ebenfalls um die Mittagszeit wurden ein 60-jähriger Motorradfahrer und dessen Gattin, die am Sozius mit unterwegs war, schwer verletzt. Sie prallten beim Knoten Villach gegen einen Geisterfahrer.

Saudi erlitt mehrere Knochenbrüche

Gegen 16 Uhr stürzte ein 56 Jahre alter Mann aus Saudi-Arabien beim Wenden seines Motorrades auf der Hochrindlstraße im Bereich Neualbeck. Auch er wurde dabei schwer verletzt: Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH geflogen.