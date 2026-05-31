Am Sonntag gegen 14 Uhr stellte eine 45-jährige Frau aus Pörtschach am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt Land, fest, dass ein am Herd verbliebener Topf in der Küche zu brennen begonnen hat. Sie verständigte unverzüglich die Feuerwehr.

Ihr 21-jähriger Sohn versuchte den Brand bereits selbstständig zu löschen. Die FF Töschling brachte die Situation schließlich rasch unter Kontrolle, der mit Öl befüllte Topf wurde entfernt und nach draußen gebracht, heißt es von der Polizei.

Rauchgase

Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr mit Atemschutztrupps konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandgeschehens verhindert werden. Mutter und Sohn wurden mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, berichtet die Polizei weiter.

Im Einsatz standen: FF Pörtschach, FF Töschling, FF Pritschitz, FF Techelsberg, FF Velden und FF Krumpendorf.