Flügel hat der Lindwurm zwar, doch dass der sechs Tonnen schwere Steinkoloss in die Lüfte abhebt, ist doch ein seltener Anblick. Vor fast 30 Jahren, am 11. September 1996, sah man das Wahrzeichen von Klagenfurt aber über dem Neuen Platz schweben. Wie die Kleine Zeitung damals berichtete, musste die mehr als 400 Jahre alte zentrale Figur des Lindwurm-Brunnens angehoben werden, um unter seinen Füßen eine neue, schützende Steinplatte anbringen zu können.

Von 1997 bis 2000 wurden schließlich der Lindwurm und die Herkulesfigur in Wien umfassend saniert. Weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgten in den Jahren 2013 und 2017. Der Lindwurm steht bereits seit dem Jahr 1593 auf dem Neuen Platz, zehn Jahre davor war er von einem unbekannten Künstler aus einem Steinblock gehauen worden. Der Brunnen kam im Jahr 1624 dazu, die keulenschwingende Herkulesstatue 1636.

Die Lindwurm-Sage

Die Figur soll der Sage nach jenes Ungeheuer darstellen, das einst in den Sümpfen bei Klagenfurt gehaust und Menschen und Tiere verschlungen haben soll, ehe es erschlagen wurde. Erst dadurch konnte an dieser Stelle die heutige Landeshauptstadt Klagenfurt gegründet werden.