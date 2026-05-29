Am Donnerstag, dem 28. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheifling um 17.09 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall bei der Puchfeld-Kreuzung gerufen.

Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die FF Scheifling rückte mit dem Rüstlöschfahrzeug, dem Lastkraftwagen sowie 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus.

Die Feuerwehr entfernte die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn, reinigte die Straße und band ausgelaufene Betriebsmittel.

Zusätzlich standen zwei Polizeistreifen mit insgesamt vier Personen, das Rote Kreuz sowie die Straßenverwaltung mit einem Mitarbeiter zur Verkehrsregelung und Einsatzunterstützung im Einsatz. Eine verletzte Person wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus gebracht.