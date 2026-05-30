Nach 26 Jahren zog sich Landwirt Werner Preßler aus Edelschrott als Obmann der Bezirkskammer Voitsberg zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Markus Kollmann aus Piberegg gewählt. Nun blickt Preßler auf seine ereignisreiche Amtszeit zurück. In seiner Karriere habe sich die Tätigkeit fundamental geändert – sowohl in der Kammer als auch am Bauernhof. „Zu Beginn war die Beraterfunktion auf zwei Sprechstunden in der Woche beschränkt, heute ist man mit dem Handy rund um die Uhr erreichbar. Aber egal wann und wo jemand ein Problem hatte, wir haben immer versucht, es zu lösen.“

Weniger, größere Betriebe

Geändert habe sich auch das Umfeld. „Alles hat sich weiterentwickelt: Die Landwirtschaft, die Gesellschaft und auch die Vorgaben und Anforderungen.“ Rund 1100 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Bezirk Voitsberg noch, zu Beginn seiner Tätigkeit waren es rund 1800. „Die Flächen sind aber noch die gleichen, die bewirtschaftet werden. Da ist klar, dass die Betriebe immer größer werden“, so Preßler.

Wechsel an der Spitze der Bezirkskammer: Werner Preßler übergab an seinen Nachfolger Markus Kollmann (links) © Robert Cescutti

Zwei Drittel der Höfe werden bereits als Nebenerwerbsbetriebe geführt. Die Prioritäten haben sich geändert. „Früher wurde in den Betrieb investiert, heute wird das Geld für Lebensstandard und Familie aufgewendet“, meint Preßler. „Es stellt sich immer häufiger die Frage: Tag und Nacht am Traktor sitzen und in den Gummistiefeln stehen – ist es das?“

Der Druck auf die Landwirtschaft sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Die Märkte entwickeln sich sehr sprunghaft und die Klimaveränderung beeinflusst den betrieblichen Erfolg immer mehr.“ Zudem sei es schwieriger, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Sei man früher mit Hilfskräften ausgekommen, brauche es heute aufgrund der hochtechnisierten Landwirtschaft mit vielen Spezialgeräten qualifizierte Fachkräfte.

Zusammenlegung der Bezirkskammern

Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit erlebte der Kammerfunktionär viele Höhen, aber auch Tiefen. „Vom Bezirksbauernball als riesige Veranstaltung über die Bäuerinnentage, Almfeste, Viehmärkte und den von uns mitinitiierten Herbstreigen gab es viele Höhepunkte“, freut sich Preßler, der sich aber auch an zwei dunkle Stunden in seiner Amtszeit erinnert. Das war einerseits die vom Sturmtief Paula verursachte Unwetterkatastrophe, von der auch Preßlers Betrieb betroffen war, mit bis zu 40 Millionen Euro Schaden für die Forstwirtschaft allein im Bezirk Voitsberg. Andererseits war es die Zusammenlegung der Bezirkskammern Voitsberg, Deutschlandsberg und Graz-Umgebung in Lieboch. Wobei Preßler das für ihn schlimmste Szenario durch harten Kampf abwehren konnte: „Ursprünglich sollten wir ja mit Graz zusammengelegt werden, wir wurden in den Prozess überhaupt nicht einbezogen.“ Seine Frau Gudrun Preßler fügt hinzu: „Die Information über die Schließung der Bezirkskammer Voitsberg wurde von der Kammerführung auf einer Autobahnraststätte überbracht, das hat einfach nicht gepasst.“

Das alles ist Geschichte und Werner Preßler genießt es, weniger Aufgaben zu haben. „In der Vollversammlung der Landeskammer habe ich als Seniorenvertreter noch ein Mandat. Vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich heute so entspannt sein könnte“, erzählt er lachend. Auch weil es am eigenen Familienbetrieb vulgo Plosi in Edelschrott Unwägbarkeiten zu meistern galt. Nach dem Bau eines modernen Freilaufstalls stand der Betrieb auf der Kippe, als sich die Pläne für die Nachfolge zerschlugen. Die Rinder wurden verkauft, das Familiengefüge auf eine harte Probe gestellt. Heute ist der Betrieb an den Sohn verpachtet. „Den Großteil der Flächen bewirtschaften meine Frau und ich, zudem haben wir 20 Jungkalbinnen für einen Partnerbetrieb eingestellt. In meiner Karriere als Landwirt habe ich damit ziemlich alles selbst erlebt, worüber ich immer beraten habe.“