„Wir sind sauer.“ 1350 Beschäftigte des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing haben am Donnerstagvormittag ihrem Ärger über die stockenden Verhandlungen für den Kollektivvertrag für die Chemische Industrie Luft gemacht. Sie hatten einstimmig beschlossen, dem Aufruf der Gewerkschaften GPA und Pro-Ge für Warnstreiks zu folgen und für zwei Stunden ihre Arbeit niedergelegt.

Betriebsratsvorsitzender der Arbeiter und Betriebsausschussvorsitzender Helmut Kirchmair spürt „eine tiefe Enttäuschung“ angesichts der „Frechheit“ der Arbeitgeberseite, lediglich eine Einmalzahlung von 250 Euro und null Prozent Erhöhung der Löhne und Gehälter anzubieten. Er präsentierte seine Forderungen für einen „ordentlichen KV“: 3,5 Prozent Plus für Löhne und Gehälter; einen bezahlten Gesundheitstag; Klimatickets für Lehrlinge sowie eine Erhöhung des Gesundheitshunderters nicht nur für Schichtarbeiter.

Stephan Gruber, Lenzing-Betriebsrat der Angestellten und Mitverhandler für den KV, kritisierte die Arbeitgeber mit den Worten: „Die wollen uns richtig abrasieren.“ Als Vorbild diene offenbar der deutsche Kollektivvertrag ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Streikteilnehmer hielten Plakate mit „Wir arbeiten nicht für Almosen“ und „Mehr Marie für die Chemie“ in die Höhe.