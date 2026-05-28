Vor dem Hauptgebäude der Uni Klagenfurt sammeln sich am Donnerstagvormittag Studierende und Lehrende in seltener Eintracht. Die Stimmung ist kämpferisch, es wird viel diskutiert und gestikuliert. An die 1000 Leute bevölkern den Vorplatz, die Stiegen und den Park. Trillerpfeifen und Transparente gehören zur Standardausstattung. Auf den von der Uni gedruckten Plakaten stehen Slogans wie „Starke Unis, starke Wirtschaft“, „Gegen Kahlschlag in Wissenschaft und Bildung“ oder „Österreich braucht starke Universitäten“. Lehrende und Studierende haben selbstgebastelte Plakate mitgebracht, auf denen „Sparen im Kopf tut weh“, „Kürzt bei euren Gehältern“, „Diese Budgetkürzung ist nicht evidenzbasiert“, „Ihr nehmt uns die Zukunft“, oder „Wer an der Bildung spart, ist dumm“, zu lesen ist.

Wie an vielen anderen Universitäten in Österreich wird hier gegen die Sparpläne der Bundesregierung für den Hochschulbereich demonstriert. Kürzungen in Höhe von einer Milliarde Euro für die Periode von 2028 bis 2030 werden befürchtet. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber „wir wollen uns nicht auf Herbst vertrösten lassen“, sagt Ada Pellert, Rektorin der Universität Klagenfurt, bei der Protestaktion ins Mikrofon. Für Klagenfurt würden die Budgetkürzungen dramatische Folgen haben. „Bei einem jährlichen Budget von 90 Millionen Euro müssten wir in drei Jahren 50 Millionen Euro einsparen“, warnt Pellert. „Wir gefährden damit eine ganze Generation, das müssen wir deutlich zum Ausdruck bringen.“ Victoria Pucher (AG), die Vorsitzende der ÖH Klagenfurt, warnt vor einem Kahlschlag und kündigt weitere Proteste an: „Wir werden das nicht zulassen und weiterhin laut sein. Hände weg von unseren Unis.“

„Zeit für Vermögenssteuern“

Vizerektorin Doris Hattenberger geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht „Vor einem Jahr hat sie beste Bildung und gerechte Chancen versprochen – jetzt ist sie schon umgefallen.“ Es gehe um die Zukunft des Landes und „man darf auch an einnahmenseitige Budgetkonsolidierung denken“, betont Hattenberger. Diese Forderung nach Vermögens- und Einkommenssteuerungen ist auch auf mehreren Plakaten zu finden. Auch bei der hohen Parteienfinanzierung in Österreich könne man ansetzen, sagt eine Studierendenvertreterin und erntet dafür großen Applaus – wie auch Pellert, die abschließend betont, dass „wir uns nicht auseinanderdividieren lassen dürfen“.

Eine langjährige Uni-Mitarbeiterin freut sich, dass „hier wieder einmal so viele zusammenkommen“. Sich für die Zukunft der Hochschulen einzusetzen und aufzubegehren, gehöre zum Studentenleben. Das sehen auch Hemma Rattenberger und Julia Neunteufel, Studentinnen der Medien- und Kommunikationswissenschaft, so. „Wir werden weiter protestieren – das ist ein Anschlag auf unsere Zukunft“, sagen sie. Ja, auch Unis sollten einen Beitrag zur Budgetsanierung leisten, „aber es gibt viele andere Bereiche, in denen man zuerst etwas tun sollte“. Forschung sei „dringend notwendig für das Land, wer hier spart, spart an der Zukunft dieses Landes. Das ist völlig unverständlich“, meint ein Mitarbeiter aus dem Qualitätsmanagement. Oder wie es auf einem Plakat neben dem Uni-Eingang steht: „Selbst ChatGPT findet das dumm.“ Nach einer knappen Stunde löst sich die Protestaktion auf, aber viele kündigen an: „Wir kommen sicher wieder.“