Österreichs 22 öffentlichen Universitäten steht für die kommenden Jahre ein schmerzhafter Sparkurs bevor. 18 Milliarden Euro sollen die Hochschulen für die kommende Finanzierungsperiode (2028 bis 2030) gefordert haben, bekommen sollen sie nur 15,5 Milliarden Euro. Das wären trotz Inflation um rund eine Milliarde Euro weniger als in der aktuellen Periode. Die Rektorinnen und Rektoren warnen vor Massenkündigungen und dem Ende einzelner Studienzweige. Ab Mittwoch wird deshalb in Österreich dagegen demonstriert, den Anfang macht Wien.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), die mit der Bundesregierung bis 31. Oktober eine finale Budgetentscheidung treffen muss, nahm am Dienstagabend in der ZiB 2 bei Armin Wolf Stellung.

Vergangenen Montag habe sie den Vertreterinnen und Vertretern der Universitäten tatsächlich eine Summe von 15,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, bestätigte Holzleitner nach mehrmaliger Nachfrage. Allerdings: „Das war der Stand damals, der heute aber wieder anders ist“, betonte die Ministerin. Die dreijährige Periode sei noch nicht fix, sondern nur das Jahr 2028, das bereits im Doppelbudget kalkuliert ist. In diesem sei ein gleichbleibender Betrag auf das Jahr heruntergerechnet vorgesehen.

Wissenschaft und Forschung kein Schwerpunkt dieser Regierung?

Holzleitner wehrte sich auch gegen den Vorwurf der Unirektorensprecherin Brigitte Hütter aus der ZiB 2 am vergangenen Mittwoch, dass sie vor mehreren Zeugen gesagt haben soll, dass Wissenschaft und Forschung keine Schwerpunkte dieser Regierung seien. „Ich habe den Satz in dieser Diktion nicht gesagt“, erklärte Holzleitner. Sie habe lediglich in einem vertraulichen Gespräch dargelegt, wohin die Offensivmittel der Regierung im Doppelbudget 2027/28 fließen werden – nämlich in die Bereiche Arbeitsmarkt, Lohnnebenkostensenkung, Gesundheit und Kinderbildung.

Die Taten der Regierung im vergangenen Jahr hätten laut Holzleitner auch gezeigt, welchen Stellenwert die Wissenschaft und Forschung genießt. Als Beispiele nannte sie den FTI-Pakt (Forschung, Technologie und Innovation), die Verdopplung des Mensa-Bonus‘ und auch die Valorisierung der Studienbeihilfe.

Ob es eine vernünftige Schwerpunktsetzung ist, die Pensionen um fast drei Prozent zu erhöhen, das Uni-Budget trotz relativ hoher Inflation zumindest für 2028 aber einzufrieren, wollte Holzleitner nicht kommentieren. „Ich halte auch nichts von der Debatte, dass man sagt: Haben es jetzt die Pensionisten nicht weniger verdient und die Universitäten mehr? Letztendlich geht es um die Gesamtgesellschaft und ich finde, da muss man ganz klar: Ja, Personen und auch viele Frauen, die in Altersarmut leben, benötigen eine Pensionserhöhung.“

Als Wissenschaftsministerin stehe sie aber natürlich an der Seite der Studierenden, der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Unis bzw. Hochschulen. Daher stellte Holzleitner auch klar: „Das Ziel ist nicht nur die nominelle Fortschreibung, sondern ein Plus.“ Mit diesem Ziel für die dreijährige Periode werde sie in die Verhandlungen im Herbst gehen.

Holzleitner hält Studiengebühren nicht für sinnvoll

Sollte das nicht gelingen und - wie aktuell wahrscheinlich - gespart werden müssen, findet es Holzleitner „wichtig und richtig“, dass die Universitäten autonom darüber entscheiden können, gegebenenfalls Studienrichtungen zu streichen.

Dass nur eine österreichische Universität im Uni-Ranking weltweit unter den Top 100 ist (Universität Wien auf Platz 95), obwohl viel Geld investiert wird, will Holzleitner nicht überbewerten. „Man muss sich auch die Indikatoren dieser Rankings genauer zu Gemüte führen. Nicht jedes Ranking ist praktikabel für den österreichischen Hochschulraum“, sagte Holzleitner.

Studiengebühren hält die Ministerin in Zeiten der Teuerung für nicht sinnvoll.