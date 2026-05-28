Eine Geste, die milliardenfach in den sozialen Medien zu finden ist – ein klassisches Selfie mit den Freunden, die Finger in die Kamera zum Peace-Zeichen geformt. Doch genau diese Pose könnte einem zum Verhängnis werden, sogar zu einem Sicherheitsrisiko.

Denn bei hochauflösenden Fotos können die feinen Linien der Fingerabdrücke ausgelesen und rekonstruiert werden, warnen Experten. Schon mit einer modernen Smartphone-Kamera und etwas Hilfe von KI sei es dann möglich, sensible biometrische Daten aus diesem einen Selfie zu erhalten. Je mehr deratige Fotos von einer Person existieren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten zusammengeführt und dadurch noch genauer werden können.

Fingerabdrücke aus Fotos

Besonders kritisch sind dabei Aufnahmen aus kurzer Distanz. Laut Experten können aus Selfies, die aus bis zu 1,5 Metern Entfernung aufgenommen wurden, die Fingerabdrücke oft vollständig wiederhergestellt werden. Aber selbst bei einer Entfernung von bis zu drei Metern ist es demnach noch möglich, rund die Hälfte der relevanten Details zu erkennen. Künstliche Intelligenz hilft dabei, selbst unscharfe Bereiche zu schärfen und aus mehreren Bildern ein vollständiges Muster zu erstellen

Die Gefahr, die von einem gestohlenen Fingerabdruck ausgeht, ist dabei deutlich größer als bei einem geklauten Passwort. Während man ein Passwort einfach ändern kann, bleibt der Fingerabdruck ein Leben lang gleich. Damit ließen sich potenziell Smartphones entsperren, Banking-Apps öffnen oder andere digitale Identitäten übernehmen.

Erste Fälle bereits gegeben

Zwar ist dies derzeit noch ein potenzielles Risiko, derartige Fälle hat es jedoch bereits gegeben. So wurde unter anderem in Hangzhou (Ost-China) ein Foto von einem Mann genutzt, um Fingerabdrücke herunterzuladen. Die Kriminellen versuchten, sich damit Zugang zu einem smarten Schloss zu verschaffen. Der Einbruchsversuch konnte jedoch rechtzeitig verhindert werden.