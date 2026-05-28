Gerade erst präsentierte Papst Leo XIV. seine erste, überaus relevante Enzyklika Magnifica Humanitas“ (großartige Menschheit) zur Künstlichen Intelligenz und all den Gefahren, die mit ihr einhergehen. Darin fordert er festen Blick auf menschliche Ethik und eine Entwaffnung der KI ein – nicht, ohne die Tech-Konzerne dahinter zu geißeln.

Seit September im Amt

Gut zum dringlichen Thema passt der Fall der weltweit ersten KI-Ministerin, die seit September in Albanien im „Amt“ ist: Seit sie stolz vom sozialistischen Premierminister Edi Rama als neuestes Mitglied seines Kabinetts präsentiert wurde, ist die Virtuelle sehr präsent und tritt dabei stets in nordalbanischer Tracht auf.

„Diella“ hat unter anderem die Agenda, im EU-Kandidatenland künftig „öffentliche Ausschreibungen zu 100 Prozent korruptionsfrei“ zu halten. Außerdem ist sie für die Digitalisierung von staatlichen Prozessen und die Integration von KI in die wichtigsten Sektoren des Landes verantwortlich. Rama nannte sie allen Ernstes „seine Tochter“, die „sehr loyal gegenüber ihrem Vater“ sei. All das war offiziell nicht als Satire angelegt, wohlgemerkt.

Der Regierungschef suchte sich seine Verwandtschaft also gewissermaßen selbst aus – die Probleme ließen aber nicht lange auf sich warten: Diellas Schöpfern wird nun selbst der Prozess gemacht. Entwickelt wurde die KI-Ministerin, die auf Stimme und Aussehen der bekannten Schauspielerin Anila Bisha basiert, von Albaniens nationaler Informationsagentur AKSHI. Diese wiederum ist direkt dem Premierminister unterstellt. Im vergangenen Dezember geriet die Leitung der AKSHI in das Visier der albanischen Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität.

Schwere Vorwürfe

Laut Anklage wurden Millionen Euro veruntreut. Aufträge sollen – wie das bisher zu häufig passierte – gezielt an befreundete Unternehmen gegangen sein. Zudem soll es zu Drohungen und Entführungen gekommen sein. Nicht zuletzt ist eine Klage beim albanischen Verfassungsgericht anhängig, ob eine solche KI-Ministerin verfassungskonform ist: Die oppositionelle konservative Demokratische Partei brachte eine Beschwerde ein und bezweifelt, dass eine virtuelle „Person“ überhaupt in der Regierung sitzen darf. Dass das „K“ in KI in diesem Fall offenbar eher für „korrupt“ stehen könnte, wird ihrem Ruf auch nicht sehr zuträglich sein.

Die erwähnte Schauspielerin Bisha ist nicht erfreut, dass von ihr ein KI-Klon kreiert wurde – Aufnahmen von ihr seien nur zur Verwendung im digitalen Behördenportal gestattet gewesen. Wie lange es Diella noch gibt, steht indes auf einem anderen Blatt: Sie „verstecke nur alte Korruption hinter neuer Software“, mahnt Lutfi Dervishi, früherer Landesdirektor von Transparency International Albanien. Ein Fall von Schein und Sein.