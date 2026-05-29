Der Soroptimist Club Villach zählt heute 34 Mitglieder und ist Teil des weltweiten Netzwerks von Soroptimist International, das in mehr als 130 Ländern aktiv ist. Im Mittelpunkt stehen berufstätige Frauen unterschiedlichster Branchen, die sich gemeinsam für bessere Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen engagieren. „Wir wollen erreichen, dass Frauen in Zukunft selbstbestimmt, selbstständig und selbstbewusst leben können“, sagt die aktuelle Präsidentin Gerhild Falle.

Gegründet wurde der Club 1986 auf Initiative von Kristl Titze mit anfangs 20 Frauen. Erste Präsidentin war die damalige Musikschuldirektorin Gretl Kahler. Besonders bemerkenswert: Sechs Gründungsmitglieder sind bis heute aktiv im Club vertreten.

Seit der Gründung prägen die Werte „Bewusstmachen, Stellung nehmen und Handeln“ die Arbeit der Villacher Soroptimistinnen. „Unsere Aufgaben sehen wir darin, immer zum Wohle von Frauen und Mädchen tätig zu sein“, betont Falle. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Themen Frauen und Bildung sowie Frauen und Gewalt. Mit Aktionen im Rahmen von „Orange the World“ setzt der Club jährlich starke Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Während der internationalen Kampagne finden unter anderem ein Lichtermarsch sowie heuer auch eine Lesung statt. „Zweck unserer Veranstaltungen ist es, Spenden zu lukrieren und gleichzeitig auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen“, erklärt die Präsidentin.

Finanziert werden die zahlreichen Projekte und Hilfsmaßnahmen durch Spenden sowie Benefizaktionen wie dem traditionellen Flohmarkt in der Köllpassage, der heuer am 27. Juni stattfindet, und dem beliebten Kekse- und Krampusverkauf am Wochenmarkt vor dem ersten Adventsonntag.

Hilfe direkt in Villach

Unterstützt werden in Villach unter anderem das Frauenhaus sowie der Verein Piva mit dem Projekt „Alphafrauen“. Gemeinsam mit Piva gibt es außerdem das Projekt „Frauen im Gespräch“, bei dem deutschlernende Frauen in ihrer Sprachpraxis unterstützt werden. Darüber hinaus engagieren sich die Clubschwestern als Lesepatinnen an der Volksschule am Stadtpark und vergeben jährlich zwei Musikstipendien für Schülerinnen – eine Tradition, die noch auf die Gründungspräsidentin Gretl Kahler zurückgeht.

„Weiterbildung und Bildung sind der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen“, so Gerhild Falle. Genau darin sehen die Soroptimistinnen auch ihren langfristigen Auftrag: Frauen stärken, Chancen schaffen und Solidarität leben. Neue Mitglieder werden übrigens direkt angesprochen. „Wir laden Frauen ein, Teil unseres Netzwerks zu werden, wenn wir das Gefühl haben, dass sie Interesse haben, dem Club beizutreten“, erklärt die Präsidentin.