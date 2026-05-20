Mehr als 80.000 Soroptimistinnen gibt es weltweit, 34 von ihnen gehören zum Soroptimist Club St. Veit. Und die „besten Schwestern“, so die deutsche Übersetzung des lateinischen Namensursprungs, feiern heuer Geburtstag. Vor 25 Jahren, am 22. Mai 2001, wurde der Klub in der Herzogstadt gegründet. „Ein wichtiger und notwendiger Schritt“, sagt Notarin Isolde Sauper, Präsidentin der St. Veiter Soroptimistinnen. „Denn es gab und gibt viel für uns zu tun.“

Selbstbestimmtes Leben

Eines der wichtigsten Vereinsziele ist es, „die Selbstermächtigung von Frauen zu stärken“, so Sauper. „Ihre Bildung und Ausbildung zu fördern, um Frauen auch so zu einem selbstbestimmten Leben zu befähigen.“ Um das zu erreichen, sind die Soroptimistinnen das ganze Jahr aktiv und im Einsatz – ehrenamtlich.

Obwohl bei vielen Menschen die Bereitschaft ohne Bezahlung und in der Freizeit für die Allgemeinheit zu arbeiten in den vergangenen Jahren abgenommen habe, hat der St. Veiter Verein keine expliziten Nachwuchssorgen. „Wir sind derzeit 34 Club-Schwestern, heuer haben wir drei neue Mitglieder aufgenommen“, sagt Sauper.

Der Soroptimist Club St. Veit wurde am 22. Mai 2001 gegründet © Privat

Bei der Gründung im Jahr 2001 waren 21 Frauen im Verein. Jede Frau kann Soroptimistin werden, wenn sie sich mit den zuvor genannten Zielen identifizieren kann. „Wir achten bei der Auswahl darauf, dass die Berufe unserer Club-Schwestern eine möglichst große Bandbreite umfassen, um so ein noch besseres Verständnis für die Anliegen der Menschen zu bekommen.“

Die Soroptimistinnen unterstützen eine Vielzahl an Projekten und Initiativen: Vom Lesetraining für Volksschulkinder und Weihnachtspakete für Alleinerzieherinnen und Familien in Not über die Jugendnotschlafstelle und den Vinzibus bis zur Team-Österreich-Tafel und die Aktion „Orange the World“, die weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. „Wichtig ist: Die Hilfe muss unkompliziert und rasch erfolgen“, sagt Sauper.

Mit dem Projekt „Orange the World“ wird auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht © Privat

Am kommenden Samstag laden die Soroptimistinnen zur Geburtstagsfeier: Ihren 25er feiern sie in Hintnausdorf (“Alpakas unterm Lindenbaum“) in der Gemeinde Frauenstein mit einem Kirchtag. Ein Teil des Eintritts ist ein Unkostenbeitrag für Speis und Trank sowie die Musik. „Und natürlich werden mit den Einnahmen auch unsere Projekte unterstützt“, sagt Sauper. „Denn die Arbeit wird uns wohl auch in den nächsten 25 Jahren nicht ausgehen.“