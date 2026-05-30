Erst im März übte die Cosplay- und Künstlerszene scharfe Kritik gegenüber der neuen Anime-, Manga- und Sammelkarten-Convention „Chaos Con“ in Voitsberg. Für die Bewerbung der Veranstaltung hat der Organisator nämlich KI-generierte Bilder verwendet. Bei einer Convention, bei der es hauptsächlich um selbstgemachte Kunst geht, kam dies beim Großteil der Community nicht gut an. Jetzt gibt es wieder einen Aufruhr. Erneut hat eine Convention KI-Bilder zum Promoten verwendet.

Aufruf zum Boykott

Seit 2024 veranstaltet der Comic- und Sammelkartenshop „Genduron“ die „lastCON“ in Linz. Mit einem aktuellen Werbefoto für die vierte Ausgabe des Events im nächsten Jahr sorgt der Shop gerade für Aufsehen.

In den Kommentaren auf Instagram kritisieren Künstlerinnen und Künstler sowie Cosplayerinnen und Cosplayer den Einsatz von KI. Gerade eine Veranstaltung, die für die Künstlerszene gemacht wird, sollte es eigentlich besser wissen, heißt es vermehrt. Wie auch schon bei der „Chaos Con“ wird zum Boykott aufgerufen. Viele aus der Szene haben kundgetan, nicht mehr bzw. jetzt bewusst nicht hinzugehen. Der Beitrag auf Instagram wurde mittlerweile gelöscht.

Veranstalter von Kritik überrascht

Auf Anfragen der Kleinen Zeitung äußerte sich der Veranstalter zu der Kritik. Sie seien überrascht von den Reaktionen gewesen, da sie bereits bei der ersten und dritten Veranstaltung ebenfalls KI-generierte Bilder verwendet haben. „Wir verstehen die Sorgen vieler Artists, dass KI kreative Bereiche verändern und teilweise auch verdrängen könnte. Gleichzeitig ist KI inzwischen Teil unseres Alltags geworden und wird sich auch künftig nicht einfach wieder zurückdrehen lassen“, heißt es.

Der Einsatz von KI würde ihnen helfen, ihre Ideen schnell umzusetzen, ohne mehrere Tage auf einen ersten Entwurf warten zu müssen. Zudem wird betont, dass die „lastCON“ keine reine Anime- bzw. Künstler-Convention sei. „Der Künstlerbereich ist nur ein kleiner Teil der CON und bietet den Artists die Möglichkeit ihre Werke zu präsentieren und auch zu verkaufen. Die lastCON ist aber auch eine Veranstaltung, die sehr vielen anderen Bereichen und auch Technologien Platz bietet“. Des Weiteren heißt es, dass KI eine weitere Möglichkeit kreativ zu arbeiten sei. „Wenn sich Aussteller finden, die interessante Exponate oder Themen aus dem Bereich KI haben sind auch diese bei uns herzlich willkommen“.