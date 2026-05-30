Während andere Vereine jedes runde und halbrunde Jubiläum feiern, hat der Bienenzuchtverein (BZV) Gallizien um Obmann Harald Jost 120 Jahre gewartet, um erstmals ein Fest auszurichten. „Ja, wir feiern zum ersten Mal ein Jubiläum“, sagt Jost.

Schnuppern im Bienengartl

Der BZV Gallizien wurde im Jahr 1906 gegründet und verfügt aktuell über 29 Mitglieder. „In den vergangenen Jahren haben wir einige neue Mitglieder dazugewonnen. Unser Ziel ist es, Leute an die Imkerei heranzuführen. Bei uns kann in die Imkerei hineingeschnuppert werden“, erklärt der 61-Jährige. Wie das funktioniert? Der Verein verfügt über ein „Bienengartl“, in dem sich Schulungsvölker befinden. Dort können Interessierte praktische Erfahrungen sammeln und werden dabei von erfahrenen Imkern begleitet. Zudem gibt es vier- bis sechsmal pro Jahr den „Stammtisch am Bienenstand“, der sich ebenfalls an Anfänger richtet.

Obmann Harald Jost bei seiner Imkertätigkeit © KK/Privat

Jost selbst kam 2014 über seinen Vorgänger Christof Lackner (vielen noch bekannt als leidenschaftlicher Bienenexperte mit dem Spitznamen „Doktor Sumsum“, verstorben 2023) zum Verein. „Ich war damals schwer krank und es hat mir sehr gut getan, mich mit den Bienenvölkern zu beschäftigen und mit ihnen mitzuleben“, erinnert sich Jost zurück, der mittlerweile selbst acht Jahre Obmann ist.

Der Stellenwert der Honigbienen

Jost betont den Stellenwert der Honigbiene, aber auch den der Wildbienen: „Durch ihre Bestäubungsarbeit leisten sie für uns als Gesellschaft sehr viel. Das ist leider bei vielen noch nicht so im Bewusstsein verankert.“ Wildbienen hätten es in der heutigen Zeit noch schwerer, da ihr Lebensraum zunehmend eingeengt wird: „Manche Arten sind auf eine einzige Pflanze spezialisiert. Wenn diese verschwindet, sind auch sie weg. Die Honigbiene hingegen ist ein Generalist.“

Faszinierend findet Jost auch die Vielzahl an Produkten, die sich etwa aus Honig und Bienenwachs herstellen lassen. „Der Honig schmeckt jedes Jahr anders“, ergänzt er.

Informationen werden gerne weitergegeben © Privat/KK

Womit wir beim heurigen Bienenjahr wären. „Unsere Vereinsmitglieder haben ihre Carnicabienen heuer sehr gut ausgewintert. Die Varroamilbe ist natürlich immer ein Thema“, sagt der Obmann: „Bis jetzt läuft die Bienensaison sehr gut, die Trockenheit macht den Völkern noch nicht zu schaffen. Sie tragen auch schon den begehrten Waldhonig ein.“

Jubiläumsfest mit vielfältigem Programm

Für das Jubiläumsfest selbst, das am 31. Mai im Gemeindeamt Gallizien stattfindet, haben sich die Vereinsmitglieder einiges einfallen lassen. So gibt es neben einem Festakt auch die Ausstellung „Imkerei einst und jetzt“ zu sehen. Als Leihgabe des Carnica Museums Kirschentheuer ist ein 45 Millionen Jahre altes Bienenfossil ausgestellt. Dabei handelt es sich um eine Biene, die in einem Bernsteintropfen eingeschlossen ist. Außerdem gibt es historische Bienenbrettchen zu sehen, die von frisch bemalten Bienenbrettchen der Gallizianer Volksschüler ergänzt werden. „Weiters gibt es eine Mitmachstation für Kinder, ein Honigschätzspiel und eine Fotodokumentation zu unserem Bienengartl sowie einen Vortrag“, zählt Jost auf. Er betont, dass weitere Vereine, Wirtschaftstreibende und die Gemeinde das Jubiläumsfest maßgeblich unterstützen: „Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher.“