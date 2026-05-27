Der Tourismuswinter 2025/26 ist abgerechnet und für Kärnten erfreulich. Die Kärntner Tourismusbetriebe verzeichneten mehr als 970.000 Ankünfte und 3,7 Millionen Übernachtungen. Gegenüber der Vorjahressaison bedeutet das ein Plus von sechs bzw. knapp fünf Prozent. Stärkster Monat war der Februar. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 3,8 Nächte.

Die Zahl der Nächtigungen ausländischer Gäste nahm um fast sechs Prozent zu, jene der inländischen Gäste um drei Prozent. Der Anteil ausländischer Gäste an den Nächtigungen betrug 62 Prozent. Nach Herkunftsländern liegt der Inlandstourismus vor Deutschland an erster Stelle. An der dritten Stelle ist Tschechien, an vierter Ungarn, an fünfter Polen, an sechster die Niederlande, an siebenter Kroatien, an achter Slowenien, an neunter Italien. Starke Nächtigungszuwächse gab es aus Litauen und aus der Ukraine.

Stärkste Tourismusintensität in Bad Kleinkirchheim

Die meisten Nächtigungen mit einem Anteil von 24 Prozent verbuchte die Tourismusregion Nassfeld/Pressegger See/Lesachtal/Weissensee. Dahinter folgt die Region Bad Kleinkirchheim/Millstätter See/Nockberge mit einem Anteil von 20 Prozent.

Mithilfe der Tourismusintensität wird analysiert, wie viele Nächtigungen auf einen hauptwohnsitzgemeldeten Einwohner in einer Gemeinde entfallen. Sie war im vergangenen Winter am stärksten in Bad Kleinkirchheim mit 242 Übernachtungen pro Einwohner, gefolgt von den Gemeinden Weissensee, Rennweg am Katschberg und Heiligenblut.