Am Mittwoch, dem spielfreien Tag der Weltmeisterschaft in der Schweiz, fand die Auslosung zur Vorrunde der Champions Hockey League 2026/27 statt. Der EC-KAC hat sich zum dritten Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt für die Königsklasse qualifiziert, in der sich ab 3. September wieder die 24 besten Teams des Kontinents – darunter die elf amtierenden Meister der führenden nationalen Ligen – im Kampf um die europäische Krone messen.

Nachdem die Rotjacken bei ihren beiden jüngsten CHL-Teilnahmen jeweils bis zum sechsten und letzten Vorrundenspiel im Rennen um einen Platz im Achtelfinale mit dabei waren, aber in beiden Fällen am Ende knapp scheiterten, soll heuer der Sprung in die KO-Phase gelingen. Die vor den Klagenfurtern liegende Aufgabe wird allerdings keine einfache, treffen sie doch gleich auf vier nationale Titelträger der abgelaufenen Saison.

In der Heidi Horten-Arena zu Gast sein werden in der Champions Hockey League 2026/27 Fribourg-Gottéron (Schweiz), KooKoo Kouvola (Finnland) und die Bordeaux Boxers (Frankreich), die Auswärtsreisen führen den EC-KAC nach Deutschland (Eisbären Berlin und Kölner Haie) sowie Norwegen (Storhamar Hamar).

Der exakte Spielplan wird seitens der CHL in den kommenden Tagen bzw. Wochen fixiert, wie in den vergangenen Jahren warten in den ersten beiden Septemberwochen voraussichtlich (in noch zu bestimmender Reihenfolge) ein Heim- und ein Auswärtsdoppel auf die Rotjacken. Die Vorrundenspiele Nummer fünf und sechs werden dann jeweils zur Mitte der ersten und zweiten Woche im Oktober angesetzt. Unverändert bleibt der CHL-Modus: Alle 24 Teams werden in einer gemeinsamen Tabelle geführt, die Top-16 der Vorrunde qualifizieren sich für das Achtelfinale im November.