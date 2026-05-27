Lebenszeichen nach fast drei Monaten: Am Mittwochmorgen meldeten sich viele Iraner zum ersten Mal seit Februar wieder online bei Verwandten und Bekannten im Ausland. Sie waren bisher von der Außenwelt abgeschnitten, weil das Regime in Teheran das Internet im ganzen Land bei Kriegsbeginn kappte. Nun lässt die Islamische Republik einige Verbindungen wieder zu, weil die Führung der theokratischen Diktatur sicher ist, den Angriffskrieg von USA und Israel überstanden zu haben.

Der iranische Vizepräsident Mohammad Reza Aref nannte die Lockerung des Internetverbots einen „ersten Schritt“. Völlige Freiheit im Netz gibt es für die Iraner nach wie vor nicht. Staatliche Verbote von sozialen Medien wie X oder Instagram gelten weiter und können nur mit technischen Hilfsmitteln wie virtuellen privaten Netzwerken umgangen werden. Außerdem begrenzt die Regierung den Online-Verkehr nach Angaben des iranischen Cyber-Aktivisten Amir Rashidi derzeit auf etwa 50 Prozent der vollen Kapazität. Daran hatten sich die Iraner schon Anfang des Jahres gewöhnen müssen. Damals drosselte das Regime den Zugang zum Netz massiv, um auf diese Weise der Opposition während der landesweiten Proteste die Koordination des Aufstandes zu erschweren.

40 Millionen Dollar

Im Verlauf des Krieges wurden inner-iranische Verbindungen wieder freigeschaltet, doch nur Mitglieder der politischen und militärischen Führung konnten das Internet voll nutzen. Schäden für die ohnehin krisengeschüttelte iranische Wirtschaft durch die Internetsperre nahm das Regime dabei in Kauf. Westliche Experten schätzten die wirtschaftlichen Verluste auf bis zu 40 Millionen Dollar am Tag, was sich über die fast drei Monate auf mehr als drei Milliarden Dollar summierte.