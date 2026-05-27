Kassem Istanboulis Gesicht friert mitten im Satz ein. Jede Mimik weicht, als hätte ihn jemand ausgeknipst. Er lässt stumm die Perlen seiner Gebetskette durch die Finger gleiten. Dabei hat der libanesische Filmregisseur und Schauspieler gerade noch ohne Punkt und Komma über sein neues Theaterprojekt für Vertriebene aus dem umkämpften Süden des Libanons gesprochen.

Der Regisseur ist in Trauer. Seine Freundin und Mitstreiterin Amal Khalil war Journalistin. Sie starb im Südlibanon am 22. April bei einem israelischen Luftangriff. „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) und die libanesische Regierung werfen Israel ein Kriegsverbrechen vor. Rettungskräfte seien durch Beschuss daran gehindert worden, die verletzte Journalistin zu bergen, heißt es. Laut israelischen Angaben habe der Angriff Fahrzeugen mit Verbindung zur Schiiten-Miliz Hisbollah gegolten.

Zwölf Tote

Die mit dem Iran verbündeten Kämpfer sind seit Anfang März im Krieg mit Israel. Seit dem 17. April gilt eine von den USA vermittelte Waffenruhe im Libanon. Sie wurde inzwischen zum zweiten Mal verlängert und soll noch bis Anfang Juni gelten. Doch Teile des Libanons beben weiter unter Beschuss. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind in der Bekaa-Ebene im Südosten des Landes nun nach libanesischen Angaben zwölf Menschen getötet worden. Israel und die Hisbollah werfen sich weiter gegenseitig Verletzungen des Abkommens vor.

Kassem Istanbouli stammt wie Amal Khalil aus der Stadt Tyros im Süden des Libanons. Der Regisseur erzählt von ihrer langjährigen Freundschaft. Die Journalistin habe Kunst geliebt. Sie unterstützte die von ihm gegründete Kunstvereinigung. Die Künstler haben bereits im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah 2024 Vertriebene in Tyros und Beirut in Kinos untergebracht. Sie werden nicht nur mit Essen versorgt. Regisseure oder Maler üben mit den Geflüchteten Theaterstücke ein oder geben ihnen Zeichenkurse. In den Unterkünften der Kunstvereinigung soll es um mehr gehen als das nackte Überleben.

„Wissen nie, ob wir lebend ankommen“

Istanbouli und andere Freiwillige pendeln zwei Mal pro Woche mit Lastwagen voller Versorgungsgütern und Künstlermaterial zwischen den Unterkünften in Beirut und Tyros hin- und her. „Wir wissen nie, ob wir lebend ankommen“, sagt Istanbouli. Nach dem Luftangriff auf seine Freundin erscheine die Tour noch lebensgefährlicher, spricht er Befürchtungen aus.

In dem ehemaligen Kino riecht es nach Popcorn. Die Vertriebenen schlafen auf den Logensitzen. Im ehemaligen Kinosaal verbirgt sich hinter einem Vorhang und vor der Leinwand eine Bühne. Ein Ensemble aus Geflüchteten tritt jeden Abend auf. Junge und ältere Männer, Frauen mit und ohne Kopftuch wirbeln auf der Bühne durcheinander. Sie tanzen und singen oder es ergreift einer das Mikrofon, um eine Geschichte zu erzählen. In einer Szene senkt sich gedimmtes Licht über die Bühne. Die Vertriebenen legen sich die Arme um die Schultern und senken den Kopf, als wollten sie sich damit selbst trösten.

Gestank

Die internationalen Medien berichteten nach dem Waffenstillstand vom 16. April von der Rückkehr Tausender aus Beirut und anderen Teilen des Libanons in den Süden. Über eine Million Menschen waren vor Bombardierungen und einem Einsatz der israelischen Streitkräfte am Boden nach dem 2. März in die Hauptstadt und ländliche Regionen im Norden des Libanons geflohen. Viele fanden keinen Platz in den Schulen, Kirchen und Moscheen eröffneten 660 Notunterkünfte. Zehntausende kampierten in Zelten oder in ihren Autos an der Beiruter Strandpromenade, in Parks oder auf öffentlichen Plätzen. In den provisorischen Lagern fehlten häufig mobile Toiletten oder Duschen. Es stank zum Himmel. Das Internationale Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen warnten vor einer humanitären Katastrophe.

Mit dem Waffenstillstand Mitte April schien sich die Notlage kurzfristig aufzulösen – doch anhaltende Kämpfe verängstigen die Menschen weiter: Laut der Hilfsorganisation Amel sind inzwischen mehr Menschen im Libanon auf der Flucht als vor dem Waffenstillstand. 1,3 von insgesamt sechs Millionen Libanesen sind laut Amel aus ihrem Zuhause geflohen. Mit ihrer Versorgung ist das Land überfordert.

Eine Frau hebt ihr Kind auf die Mauer, die den Horsh-Park im Zentrum Beiruts umgibt. Jogger ziehen im Park ihre Runde. Das Kind sieht eine Welt, die noch heil wirkt und nicht in Trümmern liegt wie vermutlich das Heimatdorf im Südlibanon. Geflüchtete hausen vor den Toren des Parks in Zelten. Sie atmen den Gestank der Straße ein. Ein Zelt zwischen den Bäumen im Park aufzustellen und dort zu übernachten, wäre verboten.

Hilfe für die Menschen

Yara Sayegh parkt ihren Kleinwagen vor dem Horsh-Park. Sie öffnet den Kofferraum und hievt Pakete auf den Asphalt. Sie enthalten frisch gekochte Mahlzeiten abgepackt in Plastikbehältern. Die Helferin und ihre Mitstreiter haben diese zuvor in einer von einem Café zur Verfügung gestellten Küche gekocht. Sayegh bringt sie einmal am Tag an den Horsh-Park. Vom Staat gebe es keine Hilfe für die Menschen in den Zelten. „Sie rufen dann uns an. So, als wäre es nicht ihre Aufgabe, den Menschen auf der Straße zu helfen“, sagt Sayegh. Wie lange sie das alles schultern muss, weiß niemand.

Hina umarmt die Helferin, nachdem sie ihre Mahlzeit erhalten hat. Die ältere Frau mit dem rosafarbenen Kopftuch nennt nur ihren Vornamen. Sie hat wie viele keinen Platz in einer Notunterkunft gefunden und übernachtete auf der Straße. Ihr Heimatdorf sei von der israelischen Armee besetzt, das Haus zerstört. „Ich würde mein Zelt auf den Trümmern aufbauen, wenn ich bloß in mein Dorf zurückkönnte“, sagt sie.

Unterdessen ziehen noch immer israelische Drohnen ihre Kreise am strahlend blauen Himmel über der Hauptstadt.