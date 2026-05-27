Im Fall des achtjährigen Fabian, der im Oktober 2025 in einem Tümpel im norddeutschen Klein Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) erstochen und verbrannt aufgefunden wurde, ist die Justiz einen Schritt weiter. Wie deutsche Medien am Mittwoch einstimmig berichten, wurde im Landgericht Rostock unter anderem eine Sprachnachricht der angeklagten Ex-Partnerin von Fabians Vater abgespielt. Darin ist zu hören, wie sich die heute 30-Jährige mit einem Bekannten ein Alibi zusammenreimt.

Bereits zuvor hatte eine Nachbarin ausgesagt, den orangefarbenen Pick-up-Truck der Angeklagten am Tag des Verschwindens des Buben vor dessen Haus in Güstrow gesehen zu haben.

Auch weitere Zeugen wollen das markante Auto in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, wie das Onlineportal des Wochenmagazins Stern berichtet. Ein 18-jähriger Landwirt sagte gar aus, die Angeklagte am Tag der Bluttat ebendort gesehen zu haben. Er habe das genaue Datum anhand seines Dienstplans nachvollziehen können.

Anwohnerin fotografierte Feuer aus der Ferne

Weiters trat eine Anwohnerin aus Klein Updahl in den Zeugenstand, die am Tag des Verbrechens unweit des Tümpels mit ihrem Pferd unterwegs gewesen ist. Dabei hatte die 38-Jährige das Feuer, mit dem mutmaßlich die Leiche verbrannt wurde, aus der Ferne entdeckt und mit ihrem Handy fotografiert. Da die Frau ein Lagerfeuer vermutet hatte und dies bei ihrem Rückweg wenig später bereits erloschen war, habe sie sich aber nicht weiter damit befasst.

Im Zuge der Ermittlungen gingen die Fotos erst fünf Tage später bei der Polizei ein. Bei den Ausführungen soll die Zeugin laut der deutschen Bild-Zeitung in Tränen ausgebrochen sein: „Sagt bitte nicht, dass das Feuer das Kind war.“

Angeklagte meldete sich mehrfach bei Vater des Opfers

Spuren der Reue ließen sich in der digitalen Kommunikation der Angeklagten bislang nicht feststellen. Gesichert wurde von den Ermittlern allerdings ein ChatGPT-Verlauf, in dem die Frau das KI-Modell anwies, Nachrichten an ihren ehemaligen Lebensgefährten, den Vater des getöteten Buben, zu erstellen.

Vor Gericht wurde nicht nur der entsprechende Text verlesen, sondern auch mehrere Sprachnachrichten vorgespielt, in denen die Angeklagte den Mann eindringlich bittet, ihn bei der Suche seines (zu diesem Zeitpunkt bereits toten) Sohnes unterstützen zu dürfen. So war es Tage später die Mordverdächtige selbst, die die Behörden zum Tatort lotste und angab, die Leiche dort unverhofft gefunden zu haben.