Konjunkturell schwierige Zeiten machen Wirtschaft und Arbeitsmarkt aufgrund der geopolitischen Lage seit geraumer Zeit zu schaffen. Hinzu kommt noch der demografische Wandel, dass viele ältere Arbeitnehmer in Pension gehen und weniger junge Menschen nachkommen. Der Lehrstellenmarkt sei laut Wirtschaftskammer (WKO) jedoch in einer positiven Entwicklung.

Bei den Stars Of Styria 2026 in Bad Schwanberg zeichnete die WKO alle Lehrlinge als „Stars Of Styria“ aus, die ihre Abschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden hatten.

Die Fachkräfte von morgen

In der Region Deutschlandsberg haben nach Angaben der Kammer im Vorjahr 679 Menschen eine Lehre absolviert. „Das Interesse der Betriebe, Fachkräfte auszubilden, ist in der Region Deutschlandsberg nach wie vor groß. Wir müssen heute dafür sorgen, dass morgen genügend Fachkräfte da sind“, betont Regionalstellenobmann-Stellvertreter Johann Pirker. Die größte Herausforderung sei aber der demografische Wandel.

WKO-Regionalstellenleiter Jan Ulrich, Vizepräsidentin Gabi Lechner, Obmann-Stellvertreter Johann Pirker und Bürgermeister Karlheinz Schuster bewunderten die Leistungen der Lehrlinge © KLZ / Andreas Neumayer

Der Anteil der Unter-25-Jährigen in Betrieben habe stark abgenommen. „Wir befinden uns inmitten eines demografischen Tsunamis, dessen Folgen für unsere Gesellschaft nach und nach sichtbar werden“, erklärt WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner. 36 Meister und 38 Lehrabsolventen erhielten gemeinsam mit den 26 Ausbildungsbetrieben ihren Stern überreicht.

100 Sterne wurden in Bad Schwanberg überreicht © Foto Fischer

Frauen erobern technische Berufe

Einen Wandel gibt es auch in einigen Berufsbildern. Technische Berufe wie beispielsweise Mechatronik, Elektro- oder Metalltechnik sind nicht mehr die klassischen männlichen Berufe. So finden sich unter den zehn beliebtesten Lehrberufen der weiblichen Lehrlinge fünf technische Berufe.

Leonie Hasewend bestand die Prüfung als Kfz-Technikerin mit Auszeichnung © KLZ / Andreas Neumayer

„Ich kam schon als Kind immer wieder mit Autos in Verbindung. Nun überlege ich vielleicht auch den Kfz-Meister zu machen“, sagte Lehrling Leonie Hasewend bei der Prämierung. Als besonderer Gast erschien Leonie Tieber vom ÖAMTC Steiermark, die im Vorjahr beim europäischen Lehrlingswettbewerb EuroSkills siegte. „Glaubt an euch, es ist auch als Frau möglich, in technischen Berufen viel zu erreichen“, motivierte die Kfz-Europameisterin.

Kfz-Europameisterin Leonie Tieber sprach den Lehrlingen Mut zu © KLZ / Andreas Neumayer

Das sind die beliebtesten Lehrberufe

Nach Angaben der WKO-Statistik sind bei den männlichen Lehrlingen auch die technischen Berufe am Gefragtesten. „An erster Stelle steht Metalltechnik. An Elektro-, Kraftfahrzeug- und Installationstechnikberufen herrscht großes Interesse. Abgenommen haben die Lehrlingszahlen hingegen in der Bauwirtschaft“, erklärt Regionalstellenleiter Jan Ulrich.

Auch Tobias Schiegl bestand in Betonbau die Prüfung mit Auszeichnung. „Der Beruf ist körperlich beanspruchend, bei der Prüfung war ich aber kaum nervös“, schilderte der Ausgezeichnete.

Tobias Schiegl ist nun ausgezeichneter Betonbauer © KLZ / Andreas Neumayer

Bei den Mädchen ist trotz des großen Interesses an der Technik noch der Einzelhandel an erster Stelle. Die Wirtschaftskammer möchte den Weg fortsetzen und fördert auch das Modell „Lehre und Matura“. „Im vergangenen Jahr wickelten wir diesbezüglich 36.000 Förderfälle ab. Aus unserer Sicht ist es ein zukünftiges Modell. Forciert wird auch die Lehre nach der Matura. So steigen die zukünftigen Arbeitskräfte schon mit mehr Lebenserfahrung in den Beruf ein“, meint WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner.

Felix bestand die Kfz-Techniker-LAP ohne gröbere Probleme und holte sich die Auszeichnung ab © KLZ / Andreas Neumayer

WKO-Regionalstellenobmann Manfred Kainz hob am Ende der Veranstaltung die Wichtigkeit der Lehre hervor: „Die Auszeichnung zum Star Of Styria ist ein kräftiges Zeichen der Wertschätzung gegenüber jenen Menschen und Unternehmen, die in besonderem Maße in die Ausbildung - und damit in die Zukunft unseres Landes investieren“.