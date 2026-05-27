Fans spannungsgeladener Bücher, die im Mittelalter spielen, kommen diese Woche auf ihre Kosten. Die Burg Deutschlandsberg begrüßt am Donnerstag, 28. Mai, Krimi-Autor Robert Preis, der diesmal mit dem Publikum weit in die Vergangenheit zurückreist.

Die Steiermark im 15. Jahrhundert. Die Heerscharen der Osmanen rücken immer näher, Pest und Heuschrecken grassieren, Armut und Angst sind allgegenwärtig. Und mittendrin Johannes und Helena, ein junges Paar, das sich langsam näher kommt. Er, der Stiefsohn eines der reichsten Menschen der damaligen Welt – Balthasar Eggenberg –, sie, eine Königin auf der Flucht vor unheimlichen schwarzen Reitern.

Autor und Kleine-Zeitung-Redakteur Robert Preis ist der Schöpfer der Krimi-Reihe um Sonderermittler Armin Trost, eine Krimiserie, die auch für Servus TV verfilmt wurde und heuer im Herbst mit dem 10. Band ins vorläufige Finale geht. Der romanhafte Ausflug in die Geschichte kommt mit „Gottes Plagen“ aber nicht von ungefähr. „Historische Romane spielen häufig in England oder Skandinavien, doch ich möchte zeigen, dass auch unsere Geschichte höchst spannend und unterhaltsam ist", macht Preis Lust auf mehr.

In seiner Lesung am Donnerstag, 28. Mai ab 18.30 Uhr, verrät er aber nicht nur mehr über vergangene Zeiten, er berichtet auch über seine Erlebnisse als Schreiber und das aktuelle Fine Crime Festival, einem der größten Lesefeste Österreichs.