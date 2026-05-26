Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht, dass ein Pkw am Pfingstmontag gegen 17.15 Uhr auf der L606 – der Hinterleitenstraße – zwischen Deutschlandsberg und Freiland von der Straße abkam. Dabei zog sich der junge Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er zur weiteren Behandlung in das LKH Südweststeiermark, Standort Deutschlandsberg, gebracht.
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Deutschlandsberg
Weststeirer kam mit Pkw von Straße ab und wurde verletzt
Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Spital nach Deutschlandsberg gebracht.