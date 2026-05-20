Mittwochmittag ging bei den Einsatzkräften der Alarm ein: Ein automatischer E-Call-Notruf meldete einen Verkehrsunfall auf dem Grallaweg in Gralla. Im Bereich der Zufahrt zur Sulmtal Straße (B74) in Richtung Kaindorf an der Sulm war es zu einer Kollision zweier Pkw gekommen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Lenker eines Fahrzeugs in seinem Auto eingeschlossen. „Wir mussten ihn befreien“, schildert Manfred Passat, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Obergralla. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Lenker des zweiten Pkw blieb unverletzt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Obergralla, Untergralla und Kaindorf an der Sulm sowie Polizei und Rotes Kreuz. Die genaue Unfallursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest.