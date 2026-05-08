In Höch im Bezirk Leibnitz kam es spätnachts am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22.45 war eine 50-jährige Steirerin mit ihrem Auto auf der L 3030 in Richtung Gleinstätten unterwegs. Aufgrund einer mittelgradigen Alkoholisierung und der nassen Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Sie kam mit dem Pkw auf das Bankett und überschlug sich in der Folge mit ihrem Auto. Die Frau hatte Glück im Unglück. Sie konnte das Auto selbstständig verlassen. Die Rettungskräfte, die zur Erstversorgung ausrückten,, lieferten die Frau ins LKH Wagna ein, wo sie stationär aufgenommen wurde.

22 Mitglieder der Feuerwehr St. Andrä Höch standen zudem im Einsatz. Sie waren an der Fahrzeugbergung beteiligt. Die L 303 war für eine halbe Stunde vollständig gesperrt.