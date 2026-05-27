Für die heurige Musikwerkstatt des Vereins Sonus sind Anmeldungen ab sofort möglich. Sie findet heuer zum 21. Mal statt und richtet sich an „alle, die gerne musizieren“, wie es Obmann und Gitarrist Janez Gregorič aus Globasnitz/Globasnica betont. Seit dem Vorjahr führen seine Töchter Mira (Geigerin und Musikpädagogin) und Sara Gregorič (Gitarristin und Musikpädagogin) die Musikwerkstatt als künstlerische Leiterinnen.

Offen für alle Instrumente

Ebenfalls neu ist der Veranstaltungsort. Die Musikwerkstatt findet heuer zum zweiten Mal im Campus Adfontes in Eberndorf/Dobrla vas statt. Während sich die Dozentinnen und Dozenten früher auf Kammermusik und folglich auf die dazugehörigen Instrumente konzentrierten, ist die Musikwerkstatt nun für alle Instrumente offen. „Wir haben neue Dozentinnen und Dozenten. Von barocker Musik bis Jazz ist alles möglich“, erklärt der Obmann.

„All inclusive“

Die Sonus-Musikwerkstatt findet heuer von 23. bis zum 28. August statt. Mit Verpflegung und Übernachtung im Campus Adfontes ist ein Beitrag von 450 Euro zu entrichten, ohne Verpflegung und Übernachtung zahlt man 210 Euro. Die Teilnehmenden (Mindestalter 10 Jahre) erarbeiten nicht nur musikalische Fertigkeiten, sondern auch mit dem heurigen „Sonus Composer in Residence“, der Komponistin Katharina Roth, ein spezielles Werk, das beim Abschlusskonzert am 28. August im Campus Adfontes uraufgeführt wird. Die Anmeldung erfolgt online unter www.sonus.at