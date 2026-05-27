Medaillenregen für das BG/BRG Knittelfeld

Für das BG/BRG Knittelfeld verliefen die Leichtathletik-Schulsport-Landesmeisterschaften erfolgreich. Nach starken Leistungen bei den Bezirksmeisterschaften und den Schul-Olympics im Schwimmen holten die Schülerinnen und Schüler nun auch in der Leichtathletik mehrere Spitzenplätze.

In der Unterstufe gingen sämtliche Mannschaftswertungen an das BG/BRG Knittelfeld. Auch in den Einzelbewerben gab es zahlreiche Medaillen: Lilly Peinhopf, Anna Berger, Timo Hausberger und Matthias Giovanelli sicherten sich Gold. Silber holten Timo Stocker, Mia Stöffler und Alexander Munteanu, Bronze ging an Elias Feyel und Silvan Stoxreiter.

Bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften der Oberstufe erreichten die Burschen zudem den Vizemeistertitel. Für das sportliche Highlight sorgte Gennaro Somvilla mit einem Weitsprung auf 6,13 Meter – Tagesbestweite im Stadion Murdorf in Judenburg.

Betreut und vorbereitet wurden die Teams von den Professorinnen Bernadette Klatovsky und Barbara Vollmann.

Das Professorinnen-Duo Barbara Vollmann und Bernadette Klatovsky freute sich mit den Unterstufen-Schulsportlern des BG/BRG Knittelfeld © KLZ / Alfred Taucher

Die Enduro-Trophy machte am Red Bull Ring Station

Mit zwei actionreichen Renntagen hat die Enduro-Trophy in der Offroad-Area des Red Bull Rings Station gemacht. Zahlreiche Fahrer aus dem In- und Ausland sorgten dabei für spektakulären Motorsport und viel Betrieb entlang der Strecke.

In den verschiedenen Klassen setzten sich großteils die Favoriten durch. OK-Chef Peter Bachler erhielt für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung viel Lob von Teilnehmern und Publikum.

Erfolgreich an beiden Renntagen präsentierten sich unter anderem Maurice Egger in der ÖM-Open-Klasse, Lorenz Steinkellner bei den ÖM-Junioren, Maximilian Hofer in der Jugendklasse sowie Viktoria Dorfer bei den Damen. Weitere Siege gingen unter anderem an Philipp Schneider, Karl Oswald und Max Dorfer.

Auch in den Nachwuchsklassen wurde engagierter Rennsport geboten. In der Bambini-Klasse setzte sich Alois Moser vor Leon Tazreiter und Tobias Till durch. In der Kinderklasse standen Alex Kogelmann, Michael Kogelmann und Raphael Lobnig am Podest.

Nach dem Rennwochenende am Red Bull Ring geht die Enduro-Trophy bereits am 13. und 14. Juni auf der Buckelhube in Murau in die nächste Runde.

Ski Austria-Kaderstatus für zwölf Sportlerinnen und Sportler

Bei der Neueinteilung der Ski-Austria-Kader für die Saison 2026/27 sind auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus den Bezirken Murau und Murtal vertreten. Insgesamt schafften zwölf Athleten aus der Region den Sprung in die verschiedenen National-, A-, B- und C-Kader.

Nationalteam-Status erhielten erneut Stefan Babinsky vom SV Ski-Club Gaal im Ski-Alpin sowie Martin Fritz vom WSV Murau in der Nordischen Kombination.

Mit einem Platz im A-Kader wurden Stefan Eichberger (ESV Knittelfeld/Ski Alpin) und Katrin Ofner (UNSC Kobenz/Skicross) ausgestattet.

Im B-Kader vertreten sind Marie Gams und Tanja Kobald von den Kreisch Indios im Snowboard-Bereich sowie Selin Lakatha im Snowboard-Freestyle.

Der C-Kader umfasst Arno Diethart (WSV Murau), David Rarej (SK Rottenmann), Maike Bogner (UNSC Kobenz), Moritz Murer und Markus Schmidhofer von den Kreisch Indios.



Insgesamt umfasst der aktuelle Ski-Austria-Kader 350 Athletinnen und Athleten aus elf Sparten. Davon stammen zwölf aus den Bezirken Murau und Murtal.