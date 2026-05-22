„Mit Freunden Verantwortung übernehmen – mit Freude helfen“. Diesem Leitmotiv folgt der Lions Club Judenburg-Knittelfeld seit fast 70 Jahren. Um helfen zu können, braucht es Geld, deshalb laden die Lions demnächst zu ihrem Golf-Charity-Turnier in Spielberg. Am Samstag, 30. Mai, können sich Golf-Freunde nicht nur ihrem Sport widmen, sondern sich auch kulinarisch verwöhnen lassen (Anmeldung über den Golfclub Murtal).

Hilfeleistungen

Der Erlös aus diesem Event fließt in Hilfeleistungen für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Es gibt Unterstützung für Einzelfälle, und ein Schwerpunkt liegt auf der Hilfe für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien. Ihnen wird mit Zuschüssen die Teilnahme an Schulprojekten wie etwa Ausflügen ermöglicht. Geld gibt es auch für regionale Kulturprojekte. So unterstützte der Club zuletzt Sanierungsarbeiten an der historischen Mariahilf-Kapelle in der Judenburger Herrengasse.

Was im Sommer das Golfturnier, ist im Winter der Lions-Stand am Knittelfelder Adventmarkt. Auch hier erwirtschaften die rund 25 Clubmitglieder Geld, das sie für Hilfsprojekte ausgeben.

Erwin Zarfl, Präsident der Lions Judenburg-Knittelfeld: „Was das Golfturnier betrifft, sind uns zwei Dinge wichtig: Ein großes Teilnehmerfeld, um unsere Charity-Kasse zu füllen, und ein gemeinsamer Tag im Dienste der guten Sache.“ Die Organisation liegt in den Händen des Schatzmeisters und Activity-Beauftragten Dietmar Ceh.