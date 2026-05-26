Über das Vermögen des Mühldorfer Immobilienvermieters Armin Fürstauer wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Darüber informierten sowohl der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) als auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Das Verfahren wurde laut den Informationen über einen Gläubigerantrag eröffnet. Als Geschäftszweig wird die Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen angeführt.

Derzeit seien keine Dienstnehmer beschäftigt. Angaben über die Höhe der Passiva beziehungsweise über Vermögen und Schulden liegen aktuell noch nicht vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Thomas Borowan aus Spittal bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 30. Juni am Landesgericht Klagenfurt statt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 16. Juni anmelden.