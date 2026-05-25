Florentina Holzinger ist längst im Mainstream angekommen. Wie kaum jemand schafft die vom Tanz kommende Künstlerin ein heterogenes Publikum in ausverkaufte Vorstellungen zu bringen. Ihr spektakulärer Einsatz von Nacktheit, Blut und Frauenpower begeistert auch Leute, die selten ins Theater gehen.

Derzeit ist ihre Installation bei der Biennale von Venedig in aller Munde, und zwischendurch machte sie Station im ländlichen Barockschloss Prinzendorf, auf den Spuren des Aktionskünstlers Hermann Nitsch. Ihrem „Pfingstspiel“ ging ein urbaner Prolog am Gelände des Wiener Eislaufvereins voraus.

„Oratorium für Körper und Maschinen“

Als das Publikum sich dort um eine abgesperrte Fläche auf dem Betonboden versammelt hatte, der im Winter zum Eislaufen dient, begann das „Oratorium für Körper und Maschinen“ mit nackten Akteurinnen zu elektronischen Harfenklängen. Bald entdeckten jene, die gegenüber des Hotels Intercontinental standen, eine Performerin in Titanic-Pose stehend am Dach des Hotels. In Gurten befestigt war sie bereit für einen House-Running-Stunt abwärts und bewegte sich sicheren Schrittes senkrecht die Wand hinunter.

Gegenüber zog derweil eine Frau mit Seil einen schwarzen PKW, in dem zwei weitere Akteurinnen saßen. Andere setzten die Spielfläche unter Wasser, und die Lenkerin bewegte wie in einem Schleuderkurs das Auto mit heulendem Motor schnell im Kreis. Die Beifahrerin erklomm in einem waghalsigen Stunt das Autodach und stieß sich einen Pfeil durch die Wange, aus dem Funken sprühten.

Pfingstspiel-Prolog in Wien: Eine Frau zieht am Seil einen PKW über die Eislaufbahn © Nicole Marianna Wytyczak

Nach diesem aggressiven Auftakt ging es für rund siebenhundert Teilnehmer in bereitstehenden Bussen nach Prinzendorf weiter, wo im Schlosshof bereits eine riesige Leinwand von einer Drohne mit roter Farbe beschüttet wurde. In der Bildmitte nahm währenddessen eine Akteurin die Pose des gekreuzigten Christus ein. Schon war der Hof voller Menschen, eigentlich zu vielen, denn es war kaum möglich, jede Aktion ungehindert zu sehen. Auch Sitzgelegenheiten waren rar.

Ihr Spiel starteten Holzingers nackte Amazonen mit einer Art Militärmarsch auf Blasinstrumenten. Ein Panzer rollte an, zum Glück aus Holzplatten, und blieb mitten im Hof stehen. Rasch war klar, dass Wildes bevorstünde, denn an der Seite parkte ein Monster-Truck mit der Aufschrift „Monsterforce“. Die Fahrerin setzte das Ungetüm in Bewegung, und ähnlich wie im Film „Rosenkrieg“, in dem Kathleen Turner das Cabrio von Michael Douglas mit so einem Vehikel zu Schrott überrollte, überfuhr die Fahrerin den Panzer.

Großes Interesse an der Aktion: Schon fast zu viele Menschen nahmen in Prinzendorf teil © Nicole Marianna Wytyczak

Dasselbe tat eine Motocross-Fahrerin, und auf Video-Wall blinkte die Message „No War“ auf. Schließlich landete eine Fallschirmspringerin mit Friedensfahne, die sie am Panzer montierte.

Dann ging es bis zum Sonnenuntergang ruhiger weiter, und während die Performerinnen sich auf Liegen in der Wiese für den nächsten Act Haken in die Haut treiben ließen, labte sich das Publikum oder spazierte über das Schlossgelände und zum Grab von Hermann Nitsch. Dann begann die Prozession, ein wesentliches Element der legendären Orgien Mysterien Theater-Aktionen. Im Eingangsbereich des Schlossgartens wurde eine Akteurin an ein Holzgestell fixiert und dann zusammen mit Wein und Brot zurück in den Schlosshof zum Showdown gerollt.

Nitsch-Double zum Finale

Dort saß wie auf einem Thron ein Double des Hermann Nitsch und blickte unverwandt zu den Akteurinnen unter dem Schüttbild. Zum Finale begingen die Frauen, an einer hochgezogenen Tafel mittels Body-Suspension hängend, das „Letzte Abendmahl“. Diese durch die Haut getriebenen Haken sind fast schon ein Markenzeichen der Holzinger-Shows. Ein Pfiff bedeutete dann das Ende und das Fest konnte beginnen, wie weiland bei Nitsch. Doch für das Publikum war es kurz vor Mitternacht vorbei und es ging erschöpft zurück zu den Bussen.

Was war das nun? Aktionistisch ist Holzingers Arbeitsweise nicht gerade, sondern eklektisch. Man erlebte Zitate aus Nitschs theatralen Aktionen ohne dessen sakralen Duktus, vermengt mit technoiden, wilden Stuntacts. Auch Erinnerungen an Wolfgang Flatz oder Hubert Lepka wurden wach. Eine aufwendige, unterhaltsame Pfingstshow für ein Festwochen-Publikum.