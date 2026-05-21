„Am besten habe ich mich gefühlt, wenn die Geister in Scharen geflogen kamen; entweder haben sie meine Projekte torpediert, oder sie haben sie in höhere Gefilde geschraubt. Dann bin ich wohl einfach mitgeflogen.“ In seinem „Tagebuch einer Krebserkrankung“ hat Christoph Schlingensief im Angesicht eines quälend nahen Todes auch versucht, über sich selbst klar zu werden. Ob er mit dem Satz die Geister in seinem Inneren oder alle jene gemeint hat, die Anteil an seinem Werk genommen haben, muss unklar bleiben. Aber tatsächlich kann man Schlingensiefs Schaffen als Filmemacher, Theaterregisseur und Aktionskünstler tatsächlich als Geisterbeschwörung interpretieren.

Im Wiener Museum für Angewandte Kunst zeigt man jetzt unter anderem eine dieser Beschwörungen, die für enormen Aufruhr gesorgt haben. „Ausländer raus!“ war ein Projekt im Rahmen von „Bitte liebt Österreich“ der Wiener Festwochen 2000. In einem Containerdorf gegenüber der Staatsoper wohnten Asylwerber, die nach einem Publikums-Voting abgeschoben wurden. Schlingensief überblendete die Mechaniken der Unterhaltungsindustrie aus „Big Brother“ mit der Ausländerpolitik Österreichs. Eine skandalöse Engführung, die den Zynismus beider Sphären auf eine drastische Art und Weise offenlegte und die nicht nur dem Medienboulevard und der damaligen FPÖ erhebliche Empörungsschmerzen bereitet hat.

Den Freiraum von Film und Theater verlassen

Christoph Schlingensief hatte 2000 längst den Gang vom Theater und Film in die Realität angetreten, den von der Ästhetik und ihren Regeln beschützten Freiraum verlassen, um die sozialen, psychologischen und politischen Dimensionen von Kunst in der Öffentlichkeit auszustreiten. Die MAK-Ausstellung „Es ist nicht mehr mein Problem“ konzentriert sich auf diesen Teil seiner Arbeit, neben „Ausländer raus!“ wird seiner Partei „Chance 2000“, den „Freak Stars 3000“, der „Kirche der Angst“ (ein Nachhall von 9/11) und den multidisziplinären Theaterprojekten in Brasilien und Afrika, die jeglichen Rahmen sprengten, breiter Raum gegeben. Auch an die skandalträchtige „Hamlet“-Inszenierung in Zürich, die Schlingensief mit der Forderung des Verbots der Schweizer Volkspartei verknüpfte, wird multimedial erinnert.

Ausstellungsansicht aus dem MAK © kunst-dokumentation.com / Manuel

Die Projekte sind damit dort angekommen, wo sie eigentlich nie hingehört haben: im Museum. Tatsächlich ist es schwer, Schlingensiefs Aktionen ins Ausstellungsformat zu transferieren. Filme, Videos und einige Artefakte dokumentieren Aktionen, mit denen Schlingensief Gesellschaft, Politik und Medien dazu brachte, sich zu offenbaren. Die in Kooperation mit den Wiener Festwochen entstandene Schau ist bewusst nicht als retrospektives Erklärstück angelegt. Das ist auch schade, nicht nur weil die essentiellen Arbeiten für den steirischen herbst fehlen, sondern weil die frühen Arbeiten Schlingensiefs vermutlich erhellende Einblicke in die Genese seines modus operandi gewährleisten würden.

Die oft in Slogans wie eben „Ausländer raus!“ oder „Tötet Helmut Kohl“ artikulierte Furor Schlingensiefs lässt ihn noch heute wie einen Kulturkämpfer wirken: Ein Agitator, der aber die Mittel der Kunst für diesen Kampf nutzbar machte. Seine Arbeiten sind Störungen im System, einem System, in das er mit eben nicht blinden Aktionismus dazwischenfährt und es lahmzulegen scheint. Auch die Institutionen, die ihm Raum gaben, wie das Stadttheater (im Falle von Zürich) brachte er fast zum Kollaps. Gesprengt hat der das System freilich nie, bewegte sich zusehends in den Kathedralen der Kunst, wie der Biennale in Venedig.

Scheinbare Unbekümmertheit erweist sich als brisant

Die Brisanz seiner Arbeit liegt in ihrer scheinbaren Unbekümmertheit und offensiven Art, mit der sie die Welt in Frage stellen; wie sie keine Antwort gibt, sondern aufwühlt. Am berührendsten wird sein Schaffen dort, wo Schlingensief aber nicht die Mittel der Kunst am realen sozialen Raum erprobte, sondern umgekehrt: Wie kann soziale Praxis zur Kunst werden? Sein Operndorf in Burkina Faso trägt diese utopische Vision, die sich auch schon in der Videoarbeit „The African Twin Towers“ abzeichnet. In Afrika improviserte Schlingensief mit europäischen und afrikanischen Kollaborateuren Szenen der Opern- und Filmgeschichte, eine Arbeit an Mythen und sozialen Realitäten, in denen sich verschiedenste Inhalte durch die synchrone Präsentation auf vielen Bildschirmen überlappen.

Es gibt viel zu schauen und zu hören, aber zwischen all den Videos kommt ein schlichtes Artefakt Schlingensief am nächsten. Der bizarre, mit Werbeaufschriften zugekleisterte Overall, den er bei „Chance 2000“ trug, hängt als leere Hülle im Raum. Eine rührende Erinnerung an das Verschwinden und an die Lücke, die Schlingensiefs Tod 2010 gerissen hat. Der Körper ist weg, die Geister, die er rief, immer noch da.