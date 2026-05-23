Am Freitag kam es in der Feldkirchner Straße in Feldkirchen bei Graz zu einem schweren Unfall. Ein Lkw-Fahrer krachte mit seinem Fahrzeug in eine Unterführung. Durch den Aufprall wurde laut Freiwilliger Feuerwehr Feldkirchen das Führerhaus an die Decke der Unterführung gedrückt und deformiert.

Der Lenker erlitt laut der Freiwilligen Feuerwehr Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und übernahm die Bergung des verunfallten Lkws.

Die Einsatzkräfte mussten das Fahrzeug zunächst mithilfe einer Seilwinde in eine Position bringen, aus der es in weiterer Folge mithilfe einer Abschleppstange aus der Unterführung gezogen werden konnte.

Nach der Entfernung der Trümmerteile konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.