Am 30. Mai kommen zahlreiche Radsport-Athleten aus dem In- und Ausland nach Villach, um sich der ultimativen Ausdauerchallenge zu stellen: dem Everesting. Auf der Villacher Alpenstraße absolvieren die Teilnehmer dabei bis zu 8848 Höhenmeter auf dem Rad – also die Höhe des Mount Everest. Neben der klassischen Everesting-Distanz stehen auch Halb-, Viertel- und Achtel-Everesting sowie Teambewerbe auf dem Programm. Das Event richtet sich damit sowohl an ambitionierte Amateurfahrer als auch an erfahrene Ausdauerathleten – für Co-Veranstalter Georg Findenig von Findenig Sports ein besonders wichtiger Aspekt: „Everesting lebt von der Idee, dass sich jeder seiner persönlichen Herausforderung stellen kann, egal ob man Profi oder Hobbysportler ist. Dadurch hat das Event auch großes Potenzial im internationalen Radsport.“

Kein Weltrekordversuch

Leider nicht begleitet wird das Event von einem Weltrekordversuch des australischen Ultra-Ausdauerathleten Jack Thompson. Er wollte am Dobratsch innerhalb von sieben Tagen neun Everestings absolvieren und damit den aktuellen Weltrekord von acht Everestings in einer Woche brechen, musste den Versuch aber bereits aufgrund einer Erkrankung abbrechen. „Ich bin wirklich enttäuscht. Wir sind mit großen Ambitionen nach Villach gekommen und den Versuch bereits am ersten Tag beenden zu müssen, ist schwer zu akzeptieren. Aber als Sportler geht die Gesundheit vor. Ich nehme gesundheitliche Themen sehr ernst und musste auf meinen Körper hören“, sagt Thompson.

Alpenstraße ist gesperrt

Rund 120 bis 150 Athleten werden am 30. Mai um 4 Uhr früh starten. Der Kärntner Skibergsteiger Paul Verbnjak, ist ebenso am Start wie Triathlon-Kurzdistanz-Staatsmeisterin Tabea Huys. Auch Vertreter der internationalen Rad-Elite werden auf der Villacher Alpenstraße unterwegs sein, darunter Jack Burke, zweifacher Gewinner des Ötztaler Radmarathons und amtierender Everesting-Weltmeister.

Die Alpenstraße ist für die Dauer des Events gesperrt. „Der Hotspot für die Zuschauer ist die Alpenarena“, erklärt Findenig. Dort gibt es einen DJ, das Event wird von Joschi Peharz moderiert. Und auch der große Empfang am Ende des Rennens passiert in der Alpenarena. Für Zuschauer, die auf die Strecke wollen, gibt es einen Shuttlebus.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter: https://events.everesting.com.