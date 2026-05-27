„Die United World Games (UWG) gehören zu Klagenfurt wie der Wörthersee und der Lindwurm“, sagt Klagenfurts Sportreferentin Stadträtin Constance Mochar bei der Auftaktpressekonferenz vor dem Beginn der diesjährigen Jugendsportspiele, die im Juni in Klagenfurt und Umgebung stattfinden werden.

Robin Deisenhammer, UWG-Generalsekretär © LPD Kärnten/Wolfgang Jannach

Die Erfolgsgeschichte feiert heuer runden Geburtstag: „Die United World Games haben in 20 Jahren mehr als 110.000 junge Athletinnen aus aller Welt nach Kärnten gelockt, um olympisches Feeling zu erleben“, erklärt UWG-Generalsekretär Robin Deisenhammer. Die Jugendlichen werden sich in zehn Sportarten, vom Ball-Hockey über Beach-Volleyball, Fußball, Eishockey oder Tennis und heuer erstmals im Flag-Football, einer kontaktlosen Form des American Football, messen.

Wertschöpfung

„Die United World Games bringen jedes Jahr bis zu 30.000 Nächtigungen in Klagenfurt und den umliegenden Gemeinden“, sagt der Chef der Tourismusregion Klagenfurt, Helmuth Micheler. Vier Millionen Euro direkte Wertschöpfung bestätigt auch Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner und auch der nachhaltige Wert sei enorm: „Die Kinder und Jugendlichen, die hierher zu den Spielen kommen, schließen Freundschaften fürs Leben und kommen auch als Erwachsene mit ihren Kindern zurück.“ Heuer landen etwa zwei Chartermaschinen aus Kanada: „300 Athletinnen, ihre Betreuer und Eltern kommen“, sagt Deisenhammer.

Friedliches Miteinander

Auftaktpressekonfernz zu den United World Games 2026 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. © KLZ / Marko Petelin

Man betont, dass solche Events gerade in Zeiten internationaler Krisen und Kriege einen wichtigen Beitrag für ein friedliches Miteinander leisten. Die Vision der United World Games müsse weiter getragen werden und nach Möglichkeit auch noch wachsen, sind sich auch Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider einig.

Mehr Österreicher

8000 Teilnehmer aus 30 Nationen werden heuer nach Kärnten kommen, ein Erfolg auf dem sich die Organisatoren aber nicht ausruhen können: „Große Jugendsportturniere haben meist 70 Prozent inländische Teilnehmer, bei uns ist es umgekehrt. Wir haben es bisher leider nicht geschafft Österreicher in dem Maße zu erreichen und zu begeistern wie Athletinnen aus dem Ausland“, gibt Deisenhammer zu.

Man plane deshalb im kommenden Jahr bereits im Vorfeld Turniere in Österreich zu organisieren, sagt Deisenhammer: „Etwa zwei bis drei Fußballturniere und die Siegermannschaften werden zu den Spielen nach Klagenfurt eingeladen.“ So wolle man den Anteil inländischer jugendlicher Teilnehmer auf 50 Prozent erhöhen und mittelfristig die angepeilten 10.000 Teilnehmer erreichen. „Das gibt uns dann auch mehr Planungssicherheit. Denn internationale Krisen bergen auch das Risiko, dass uns Teilnehmer aus dem Ausland kurzfristig absagen müssen, etwa wegen fehlender oder zu teurer Flugverbindungen.“

Turnier am Neuen Platz

Außerdem, bedauert Deisenhammer, würden viele Kärntnerinnen auch nach 20 jahren nicht wissen, warum plötzlich so viele jugendliche Sportlerinnen in Klagenfurt herumlaufen würden. Man wolle deshalb präsenter werden: „Heuer werden wir etwa direkt am Neuen Platz beim Fußball-WM-Public Viewing ein Basketballturnier und weitere Showacts zeigen.“