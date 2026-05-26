Stephanos Berger lebt mit seinem Mann und vier Möpsen in Miesenbach. „Ich habe die Möpse von Christiane Hörbiger aus dem Tierheim adoptiert“
Stephanos Berger lebt mit seinem Mann und vier Möpsen in Miesenbach. „Ich habe die Möpse von Christiane Hörbiger aus dem Tierheim adoptiert“ © Carmen Oster
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