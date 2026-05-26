Stephanos Berger lebt mit seinem Mann und vier Möpsen in Miesenbach. „Ich habe die Möpse von Christiane Hörbiger aus dem Tierheim adoptiert“ © Carmen Oster
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Mehr Sport, mehr Öffis
Diese großen Pläne gibt es rund um den Stubenbergsee
Interview. Trainingsstätte für Sportler – und das das ganze Jahr über. Am Stubenbergsee will man sich touristisch neu aufstellen. Einer der treibenden Kräfte im Hintergrund: Stephanos Berger von der Wiener Agentur Cidcom.