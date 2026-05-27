Noch ist die Sonne ein gern gesehener Gast. Doch schon in wenigen Wochen werden nicht mehr die Plätze an der Sonne, sondern jene im Schatten begehrt sein. Das merkt man auch beim oststeirischen Unternehmen DM Sonnenschutz. „Durch die immer heißer werdenden Sommer ist die Nachfrage deutlich gestiegen“, verrät Prokuristin Jasmin Lindenau.

Das Unternehmen wurde vor mehr als 21 Jahren von Mario Deutsch, Franz Deutsch und Josef Monschein gegründet und betreibt neben einem Standort in Studenzen auch Schauräume in Fürstenfeld und Wien. Rollläden, Markisen, Sonnensegel und viele weitere Schattenspender werden dort ausgestellt.

Josef Monschein, Mario Deutsch, Jasmin Lindenau und Franz Deutsch von DM Sonnenschutz © DM Sonnenschutz

„Alle Produkte sind Maßarbeit. Man glaubt gar nicht, wie viel Handarbeit darin steckt“, sagt Lindenau. Da der Beruf des Sonnenschutztechnikers noch recht unbekannt sei, finden sich schwer Fachkräfte. Bei DM Sonnenschutz werden vorrangig Tischler und Schlosser für die Montage aufgenommen und durch langjährige Mitarbeiter eingeschult. „Es besteht die Möglichkeit, den Sonnenschutztechniker-Lehrabschluss als zweiten Bildungsweg in verkürzter Form nachzuholen“, verrät Lindenau.

Rollläden, Markisen, Sonnensegel und viele weitere Schattenspender werden in den Schauräumen ausgestellt © DM Sonnenschutz

Häuslbauer, so die Prokuristin, wenden sich meist in der Planungsphase an das Unternehmen, um schon beim Hausbau alles für die zukünftige Beschattung zu bedenken. Dennoch lege das Unternehmen den Schwerpunkt auf Terrassenlösungen sowie Nachrüstungen und Sanierungen von Beschattungen. In den vergangenen Jahren haben sich durch Smart-Home-Lösungen sowie Solar-Antriebe viele Neuerungen ergeben, auch das Lamellendach sei hoch im Kurs.

Urlaubsgefühl für zuhause

Heiß her geht es auch bei Lagerhaus Wechselgau in Hartberg. Dort erreicht der Gartenmöbel-Verkauf gerade seinen Höhepunkt. Holz und Metall sind „in“. Das Design geht in die moderne Richtung, weiß Verkaufsleiter Martin Schantl. Auch er beobachtet, dass sich die Menschen in der Region gut auf den Sommer vorbereiten. Schattenspender seien gefragt, etwa Sonnenschirme und moderne Lauben. „Die sind auch wetterfest.“

Verkaufsleiter Martin Schantl © Lagerhaus Wechselgau

Ein Trend hält an: Die Menschen wollen es sich zuhause schön machen und Urlaubsgefühl im eigenen Garten genießen. „Es wird viel gegartelt. Auf jeden noch so kleinen Balkon passt ein kleines Hochbeet“, so Schantl.

Heiß und kalt genießen

Auch Griller sind beliebt. „Wir haben 80 verschiedene Griller im Haus“, sagt Schantl. Die Nase vorn hat der Gasgriller, hochtechnologische Produkte samt Apps und anderem Schnickschnack hätten sich nicht durchgesetzt.

Schwierig ist es mit den Aufstell-Pools. „Durch die Wasserknappheit sinkt die Nachfrage“, berichtet Schantl. Einbaupools werden nach wie vor stark nachgefragt.

Klimageräte Hochsaison

Abkühlung erhalten Kundinnen und Kunden auch bei „Red Zac Sound und Vision“ in Weiz. „Side-by-Side-Kühlschränke mit Eiswürfel- und Kaltwasserspender sind seit ein paar Jahren total im Trend“, weiß Inhaber Ewald Güsser. Er feiert heuer 30-jähriges Firmenjubiläum und weiß: „Die Menschen verbringen immer mehr Zeit zuhause, treffen sich privat mit dem Freundeskreis und richten sich perfekt dafür ein – auch in technischer Hinsicht“.

Ewald Güsser, Inhaber „Red Zac Sound und Vision“ in Weiz © KK

So werde etwa in hochwertige Sound- und Beschallungslösungen für Terrassen investiert. Ist die Hitzewelle dann einmal da, haben die mobilen Klimageräte Hochsaison. Güsser: „Für Schlaf- und Wohnräume stellen diese Geräte eine schnelle und flexible Lösung dar.“