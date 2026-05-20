Das Unternehmen ist weltweit tätig, exportiert 98 Prozent seiner High-Tech-Produkte, hat mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und liegt mitten im Wald, auf halbem Weg zwischen Gleisdorf und Hartberg. Rosendahl Nextrom, einigermaßen „versteckt“ in Schachen bei Pischelsdorf, kennen wohl auch viele Einheimische maximal vom Hörensagen. Die Firma ist ein Teil der Weizer Knill-Gruppe.

530 Leute, darunter 27 Lehrlinge, sind allein am Standort in Pischelsdorf beschäftigt, weltweit sind es mehr als 900. Das Geschäft läuft gut, der letzte Jahresumsatz betrug um die 230 Millionen Euro. „Die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt“, sagt Gernot Wimmler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Nun wird in der Oststeiermark weiter investiert. Ein Waldstück nahe dem Eingangsbereich wurde bereits gerodet. Bis Ende 2027 werden um mehrere Millionen Euro ein neuer Bürotrakt sowie ein Besucherzentrum errichtet. Bis zu 120 weitere Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Teil des Weizer Knill-Konzerns

Aber was ist „Rosendahl Nextrom“? Welche Maschinen und Anlagen werden in dem großen Werksareal hergestellt? Und wie schwierig ist es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden? Die Anfänge reichen zurück ins Jahr 1959. Da gründete Walter Rosendahl eine Firma, um Maschinen für die Kabel-und Drahtindustrie zu erzeugen. 1980 wurde da etwa eine Eintaschmaschine entwickelt. 1997 übernahm die Knill-Gruppe die Firma Rosendahl, 2015 erfolgte die Fusion mit dem finnischen Nextrom-Konzern (eine Nokia-Tochter) sowie BM-Rosendahl. Im März 2026 wurde die Firma Windak (Estland), die Anlagen für Kabelverpackungen herstellt, übernommen. Ein Werk gibt es auch in Rumänien.

In Pischelsdorf werden Anlagen entwickelt und gebaut, die man etwa für die Produktion von Kabeln, Drähten, Glasfasern und Batterien benötigt. „Es geht dabei um Kabel von einem Durchmesser von 0,1 Millimeter bis 30 Zentimeter, um Glasfasern und Unterseekabel“, schildert Gernot Wimmler. Kabel brauchen etwa besondere Beschichtungen - die Maschinen dafür stammen aus der Oststeiermark. Entwickelt und produziert werden auch Anlagen, die man für die Herstellung von Bestandteilen für Elektro-Motoren (“Hairpins“) und für Speichermodule und Batterien benötigt. Auch Anlagen für Materialtests stammen aus Pischelsdorf.

„Wir stellen dafür die Einzelteile her, bauen diese zusammen und testen die Anlagen vor dem Versand. Dann werden die anlagen wieder abgebaut, verschickt und vor Ort wieder montiert, getestet und in Betrieb genommen“, fasst Wimmler kurz zusammen. Davor kommen aber Kunden aus der ganzen Welt auch nach Pischelsdorf, um vor Ort mit den oststeirischen Technikern an ihren Sonderanfertigungen zu arbeiten. „Jede Maschine ist ein Unikat. Unser Fachgebiet ist sehr spezifisch.“

Zudem gibt es in Pischelsdorf unter anderen auch ein Blei-Versuchszentrum für Batterien. Die Kontrollen sind da besonders streng. Und weltweit hat man Vertriebs- und Servicestandorte. Die Geschäfte führen Gerhard Jakopic (zuständig für den Vertrieb) und Siegfried Altmann (verantwortlich für die Technik).

Die Geschäftsführer Siegfried Altmann (verantwortlich für die Technik) und Gerhard Jakopic (zuständig für den Vertrieb) © Rosendahl/Kanizaj

Treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ist es schwierig, Personal zu finden? „Nein. Am ehesten noch für die Inbetriebnahmen der Maschinen im Ausland. Wir haben Gott sei Dank nur eine sehr geringe Fluktuation.“ Man setzt auch auf den eigenen Nachwuchs. 27 Lehrlinge werden ausgebildet. Gerade in der IT hat man auch internationale Mitarbeiter, zudem gibt es großzügige Homeoffice-Regelungen.