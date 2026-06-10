Das Almenland ist bekannt für schöne Wanderwege, gutes Essen, freundliche Gastgeberinnen und Gastgeber. Mit einem Hightech-Betrieb, der vom idyllischen Plenzengreith aus die halbe Welt mit Anlagen versorgt, verbindet man das Almenland wohl weniger. Dort, auf einem Hang mit Aussicht auf den Passailer Kessel und den Schöckl, hat Franz Möstl sein Unternehmen hochgezogen. Heute führt der 74-Jährige die Firma mit seinem Sohn Gernot (40). Es gibt 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, viele von ihnen sind weltweit unterwegs. Hinzu kommen zwischen 30 und 40 Leiharbeiter.

Aber was verbirgt sich in dem modernen, riesigen Gebäude auf rund 900 Meter Seehöhe? Gab es Pläne, den beschaulichen Ort zu verlassen? Und wieso ist Senior-Chef Franz Möstl sogar Weltmeister? „Wir stellen Anlagen für Molkereien, für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie für die Pharmazie her“, fasst Gernot Möstl (40) zusammen. Zu den Kunden gehören namhafte Betriebe: NÖM, Woerle, Berglandmilch, die Obersteirische Molkerei, Rauch, Pfanner und Grapos. „In der Schweiz haben wir eine Käserei ausgestattet. Und in Wien haben wir gerade eine Eisfabrik gebaut“, sagt Franz Möstl nicht ohne Stolz.

Von Plenzengreith nach China

Das Unternehmen plant und produziert Anlagen, um damit etwa Milchprodukte haltbar zu machen. „Wir machen das, was zwischen der Anlieferung der Milch und der Verpackung der Produkte liegt“, so Franz Möstl. Zudem werden Anlagen produziert, mit denen Flüssigkeiten gemischt werden. Auch kühl- und heizbare Druckbehälter werden hergestellt. Hochtechnologie trifft da auf Handwerk, die Behälter werden etwa vor Ort zusammengeschweißt. Planung, Herstellung, Inbetriebnahme, Produktionsbegleitung, Service: Geboten wird ein Rundum-Paket für die Kunden im In- und Ausland, darunter sogar in China. Seit zehn Jahren werden auch Anlagen für den Pharmabereich hergestellt. „In der Pharmazie sind 50 Prozent unserer Kunden im Ausland“, sagt Franz Möstl.

Geschäftsführer Gernot Möstl mit einem Behälter, die in der Firma gefertigt werden © KLZ / Thomas Wieser

Dabei hat alles sehr klein begonnen: Nach 20 Jahren bei Anlagenbauer Alfa Laval in Wien machte sich Franz Möstl, ein gelernter Kfz-Techniker, am heimatlichen Hof selbstständig. Mit einigen jungen Kollegen gründete er 1994 seine Anlagenbaufirma. 2001 wurde ein großes Firmengebäude errichtet, da gab es bereits rund 50 Beschäftigte.

Keine Abwanderungs-Pläne

War es nie ein Thema, den malerischen, aber abgelegenen Standort zu verlassen? Es gab Pläne, nach Passail zu ziehen. „Und es gab auch Überlegungen, Richtung Frohnleiten zu gehen. Das hat sich zerschlagen“, so der Senior. So wurde vor vier Jahren die Firma in Plenzengreith erweitert und modernisiert. „Da hat uns sogar der Landschaftsschutzbeauftragte des Landes unterstützt. Heute sind wir froh, hier zu sein. Die Vorteile überwiegen. Unsere Leute identifizieren sich mit unserer Firma, sie haben einen großen Arbeitswillen. Wir haben nur eine geringe Fluktuation.“

Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Umgebung daheim, hinzu kommen Fachkräfte aus Osteuropa. Viele der Beschäftigten stammen von bäuerlichen Betrieben, seien die teils harte Arbeit gewohnt und hätten Hausverstand. Man profitiere auch von der HTL Weiz und deren Ausbildung junger Techniker. „Und wir bilden selbst sieben Lehrlinge aus“, so Gernot Möstl. Er lernte im elterlichen Betrieb Maschinenbautechniker.

Franz Möstl in den Stollen bei Arzberg, wo der besondere Käse gelagert wird © KLZ/Sabine Hoffmann

Heute führt er mit seinem Vater die Geschäfte. Dieser will sich nun etwas zurückziehen. Und dann vielleicht auch etwas mehr Zeit für seine Enkelkinder und seinen Arzberger Stollenkäse haben. „Erst vor kurzem haben wir bei der Käse-WM in den USA wieder Gold geholt.“