Österreichs Eishockey-Nationalteam schreibt schon wieder bei einer A-WM seine eigene Erfolgsgeschichte, verzückt die Fans in der Eishalle und vor den TV-Bildschirmen in der Heimat.

Rechtehalter in Österreich ist der ORF, bei dem der Eishockeysport auch einen Sprung in der Bewertung der Wichtigkeit gemacht hat. Bislang waren alle Livespiele der Österreicher auf ORF 1 zu sehen. Für das Samstags-Spiel gegen Deutschland war ORF Sport+ vorgesehen, weil die Partie mit Eröffnungsbully um 20.20 Uhr am Wochenende ins Hauptabendprogramm fällt.

Eishockey-Länderspielderby schlägt Eberhofer-Krimi

Da es nun aber gegen den Lieblingsnachbarn um den Einzug ins WM-Viertelfinale geht, stellte der öffentlich-rechtliche Sender um und wird die Partie zur „Prime Time“ am Hauptsender ORF 1 zeigen. Was dafür weichen muss? Eine Krimi-Komödie aus der beliebten bayrischen Eberhofer-Reihe.