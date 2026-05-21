Erstaunlich, wie rasch die Neo-Ballettchefin das Staatsballett wieder nahe an die Weltspitze brachte. Ihre erste Saison erzielte in der Staatsoper bisher eine Sitzplatzauslastung von 100 Prozent bei 45 Vorstellungen, sowie in der Volksoper 94 Prozent bei 24 Vorstellungen.

„Es liegt nicht nur am Programm, sondern an den motivierten Tänzern, das spürt das Publikum“, erklärt Ferri diesen Erfolg bei der Saison-Pressekonferenz. Sie sei auch beeindruckt, wie offen die Company die Neuerungen angenommen habe und alle zusammengewachsen seien. Auch die Übergabe ihres Vorgängers Martin Schläpfer war „leicht und elegant einerseits“, so Ferri. Zum anderen lag die Herausforderung bei den Wiederaufnahmen. „Die waren ja quasi Premieren für viele Tänzer, weil lange nicht gespielt“. Doch jetzt gehe sie „mit Freude und Zuversicht“ in die neue Saison, „und stolz auf meine Tänzer, die ich jeden Tag im Ballettsaal erblühen sehe".

John Neumeier und Wayne McGregor

Das kommende Programm bietet klassische Meisterwerke ebenso wie innovative Tanzsprache und wird dem Ensemble einiges abverlangen. Dank Ferris Freundschaft mit John Neumeier kommt sein Handlungsballett „Nijinsky“ im Oktober in der Staatsoper zur Premiere. Im April folgt „Woolf Works“ von Wayne McGregor, der 2015 speziell für die frühere Star-Ballerina Ferri die Hauptrolle der Virginia Woolf am Londoner Royal Ballet geschaffen hatte. Die Saison in der Staatsoper beschließt eine Gala zu Ehren von Jerome Robbins.

Erste Premiere an der Volksoper ist „Masterpieces for two“ mit Stücken von Fokine, Béjart, Preljocaj, Robbins und Balanchine. Dessen „Variations pour une Porte et un Soupir“ wird übrigens das erste Mal außerhalb des New York City Ballet gezeigt. Eno Peçi, ehemaliger Solist des Staatsballetts, choreografiert für die Volksoper „Carmen Suite". Auch die ehemalige Tänzerin Adi Hanan kreiert für das NEST „Der kleine Prinz“. Besetzungen stehen noch keine fest.

Dazu kommen Wiederaufnahmen wie „Schwanensee“, und nach langer Zeit im Mai 2027 wieder ein Gastspiel des Staatsballetts – in Venedigs Teatro La Fenice mit „Giselle“ während der Tanzbiennale. Ferri: „Das Ensemble verdient es gesehen zu werden.“