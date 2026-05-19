Gut 53.000 Besuche bis Mitte April, 75 Prozent Auslastung, ein Fünftel des Publikums ist unter 27. Inszenierungen werden im Schnitt mit 4,3 von 5 Punkten bewertet. Die Bilanz von Andrea Vilters dritter Schauspielhaus-Saison kann sich sehen lassen. Für ihre vierte Grazer Spielzeit plant die Intendantin 17 Premieren, darunter drei Ur- und sechs Erstaufführungen. Im kleineren Schauraum wird es aus Spargründen statt sechs nur fünf Premieren geben, im Haupthaus sind es wieder neun. Darunter: Werke von Jelinek, Ionesco, Goethe, die Broadway-Komödie „Die Schattenpräsidentinnen“ von Selina Fillinger und „Wuthering Heights“ nach Emily Brontë. Nestroy-Erfolgsregisseurin Ruth-Brauer-Kvam und Musikerin deeLinde kehren mit einem „intergalaktischen“ Liederabend zurück, das Langzeitprojekt „Kanonerweiterung“ widmet sich der Wiederentdeckung eines „True Crime“-Dramas von Sophie Treadwell. Sowie einer ganz besonderen österreichischen Ikone.
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Schauspielhaus Graz
Spielzeit 2026/27: Broadway-Komik und Brandneues für den Kanon
Interview. Bertha von Suttner, Elfriede Jelinek, Emily Brontë, Ionesco, Goethe & Co.: Mit 17 Premieren geht die Grazer Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter in ihre vierte Saison.
Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter: Es spricht gerade alles für Bertha von Suttners Buch „Die Waffen nieder!“ © Johanna Lamprecht
Andrea Vilter über das Grazer Publikum: „Ich schätze die große Kulturaffinität, die Bereitschaft, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und sehr genau auf Texte zu hören.“ © Johanna Lamprecht