Eine geschwollene Backe, aber zu wenig Zahnärzte: Immer wieder herrscht Unsicherheit darüber, wohin man sich im Notfall wenden kann. So schilderte eine Mutter aus dem Bezirk Voitsberg der Kleinen Zeitung, dass sie für ihre Tochter, eine junge Frau mit starken Schmerzen im Weisheitszahn, nur schwer rasch Hilfe fand.

Rund 50 Kassenstellen unbesetzt

Laurenz Maresch, seit Jahrzehnten Zahnarzt in Lannach und Pressereferent der Landeszahnärztekammer, schildert: „Es gibt einen großen Mangel an Zahnärztinnen und Zahnärzten mit Kassenvertrag. In der Steiermark gibt es 357 Kassenstellen, knapp 50 davon sind unbesetzt. Vor allem im ländlichen Raum, etwa in Voitsberg, besonders aber in ausgedehnten Gebieten wie Murau, Liezen oder Mariazell.“

Woran liegt das? „Grundsätzlich gibt es immer weniger Idealisten, die bereit sind, am Land eine Praxis zu eröffnen“, so Maresch. Ein spezieller Umstand in der Zahnmedizin: „Die Zahnheilkunde ist eher weiblich. Eine Kassenstelle bedeutet, verpflichtend fünf Tage pro Woche Termine anzubieten.“ Besonders Zahnärztinnen würden sich oft in Wahlarztpraxen zusammenschließen, um Beruf und Familie besser vereinen zu können. Die Folge sind volle Wartezimmer, Maresch selbst behandelt teils bis zu 70 Patientinnen und Patienten pro Tag. „Wir verhandeln mit der Politik, um Kassenstellen attraktiver zu machen“, versichert er.

Zahnklinik behandelt Notfälle rund um die Uhr

Was aber tun bei akuten Schmerzen? Simone Pfandl-Pichler, Sprecherin des LKH-Univ. Klinikum Graz, sagt: „Patientinnen und Patienten mit zahnmedizinischen Notfällen, speziell Schwellungen, Blutungen, Traumen oder starken Schmerzen, werden an der Universität für Zahnmedizin und Mundgesundheit rund um die Uhr untersucht.“ Wichtig sei, persönlich vorstellig zu werden: „Die Einschätzung der Behandlungsdringlichkeit erfolgt vor Ort nach medizinischen Kriterien.“

Für Zahnbeschwerden gibt es in der Klinik mehrere Anlaufstellen. Von Montag bis Freitag (8 bis 11 Uhr) wird eine Notfallambulanz angeboten, „zu diesen Zeiten kann man sich ohne Voranmeldung niederschwellig vorstellen“, so Pfandl-Pichler, „insbesondere werden Patientinnen und Patienten mit akuten Beschwerden behandelt.“ Dabei würden ausschließlich dringliche Maßnahmen zur Schmerzlinderung durchgeführt. Weiterführende Behandlungen erfolgen dann gegebenenfalls beim Hauszahnarzt.

Im Rahmen einer erweiterten Akutversorgung werden Menschen mit Blutungen, Schwellungen oder Zahntraumen auch ohne Voranmeldung zu folgenden Zeiten an der Universitätsklinik für Zahnmedizin und Mundgesundheit aufgenommen: Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 16 Uhr. Für planbare Abklärungen, aber auch chirurgische Eingriffe wie Weisheitszahnentfernungen wird eine Terminvereinbarung via Telefon oder E-Mail, bestenfalls mit Überweisung durch den behandelnden Zahnarzt, empfohlen.

„Außerhalb der Öffnungszeiten werden akute Notfälle rund um die Uhr an der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie behandelt“, so Pfandl-Pichler. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es außerdem den zahnärztlichen Notdienst von 10 bis 12 Uhr sowie in Graz zusätzlich von 16 bis 18 Uhr. Welche Ärzte Dienst haben, ist unter 0316/ 81 81 11 zu erfragen.

Werden Patienten trotz Schmerzen abgewiesen?

Aber kommt es vor, dass Patienten trotz Schmerzen abgewiesen werden? Maresch zeigt auf, dass es zwar keine rechtliche Verpflichtung für Zahnärzte und -ärztinnen gebe, Patienten trotz übervoller Wartezimmer zu behandeln, „aber: Jeder Arzt, jede Ärztin hat eine moralische Verpflichtung. Ich persönlich habe noch nie erlebt, dass jemand Schmerzpatienten einfach ablehnt.“