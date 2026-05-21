In exakt 100 Tagen ist es soweit: „Kärnten läuft“ mit dem Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. Ein ursprünglicher Klagenfurt Marathon mit knapp über 1000 Teilnehmern wurde 2002 durch ein Erlebniskonzept abgelöst. „Mit dem Motto ,Pack die Laufschuhe und die Badehose ein‘, einem touristischen Motto zum Mitmachen für die gesamte Familie mit zehn unterschiedlichen Bewerben und einer Running City als Eventlocation direkt am Wörthersee mit Interaktionen zum Verweilen sind wir vor 25 Jahren neu durchgestartet“, erzählt Veranstalter Michael Kummerer von MJK Marketing.

Die Strategie ist aufgegangen, heute präsentiert sich „Kärnten läuft“ mit heuer erwarteten 10.000 Teilnehmern als national und international etablierte Laufveranstaltung. Die Königsdisziplin ist der Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon mit Start vor dem Schlosshotel Velden in der Westbucht des Wörthersees und dem Ziel in der Running City in Klagenfurt in der Ostbucht. Dieser Lauf wurde von der internationalen Laufcommunity zu einem der 25 schönsten Halbmarathons weltweit gekürt.

Besonders attraktiv ist der Termin Ende August, der sich perfekt für Athleten eignet, die sich gezielt auf spätere Volldistanzen bzw. den Halbmarathons vorbereiten möchten. Daher ist der Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon nicht nur bei Hobbyläufern beliebt, sondern auch eine bei Spitzenathleten wie Julia Mayer oder Ellud Kipchoge geschätzte Station im Wettkampfjahr. Und noch mehr: Geoffrey Ronoh kam 2014 nach 59:45 Minuten ins Ziel, erstmals in Österreich unter einer Stunde. Nachwievor ist es die schnellste Halbmarathonzeit in Österreich.

Fotos von der Pressekonferenz

Die Veranstaltung glänzt laufend mit Neuerungen. So wurden 2007 die Running Doctors erfunden. Sie sind während des Bewerbs aktiv auf der Strecke unterwegs, um gegebenenfalls die medizinische Erstversorgung zu übernehmen. 2012 wurde erstmals ein Hundelauf angeboten. 2019 war die Geburtsstunde von Maskottchen Frizi, entstanden im Rahmen eines Schulmalwettbewerbs.

„2020, im Corona-Jahr, gelang es, als österreichweit einzige Großveranstaltung den Halbmarathon durchzuführen“, erzählt Kummerer. Mit einem innovativen Konzept. „Wir meldeten 30 Klein-Veranstaltungen zu je 100 Läufern an, die über zwei Stunden zuerst durch Desinfektions- und Temperaturmessstationen durchgeschleust und dann einzeln in Abständen von drei Sekunden auf die Strecke gelassen wurden.“ 2025 rief MJK den „Lauf Ryder Cup“ ins Leben, einen Vergleichskampf Kärnten versus Steiermark mit prominenten Läufern aus Sport, Politik und Wirtschaft.

Area Süd Marathon

Und heuer? „Da findet der Area Süd Marathon statt“, erklärt Kummerer. Ein neues Laufkonzept verbindet den Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon mit dem Graz Marathon am 11. Oktober zu einer gemeinsamen Marathon-Challenge - vernetzt durch die Koralmbahn.