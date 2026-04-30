Kärnten Läuft verbindet von 28. bis 30. August 2026 wieder sportliche Herausforderung mit entspanntem Urlaubsflair direkt am Wörthersee. Einfach perfekt für alle, die Bewegung und Erholung kombinieren möchten.



Ob Halbmarathon, Walking, Familienlauf oder sogar ein eigener Bewerb für Vierbeiner: Hier findet wirklich jeder Laufsportbegeisterte sein ganz persönliches Highlight. Auf der wunderschönen Strecke um den Wörthersee erwartet Sie dabei nicht nur ein abwechslungsreiches Laufprogramm, sondern auch eine einzigartige Kulisse, die motiviert und begeistert.



Und nach dem Zieleinlauf genießen Sie glasklares, türkisblaues Wasser, sonnige Ufer und entspannte Stunden am See. Spannende Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Region wie der Pyramidenkogel oder Minimundus sorgen zusätzlich für unvergessliche Momente für die ganze Familie.



Den Aufenthalt perfekt machen die Kärnten-Läuft-Partnerhotels in bester Lage, ideal als Ausgangspunkt für aktive Tage und wohltuende Auszeiten. Verbinden Sie sportliche Herausforderung mit Kärntner Urlaubsflair.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihr persönliches Lauf- und Urlaubserlebnis am Wörthersee.



Anmeldungen unter:

kaerntenlaeuft.at

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