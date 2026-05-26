Die Mobilität am Land: Nach wie vor dominiert der Individualverkehr. Größere Gemeinden und Städte wie Weiz und Gleisdorf sind zwar meist gut durch Busse und Bahn erschlossen. Schwieriger wird es aber für kleine Orte. Und natürlich auch an den Tagesrandzeiten und an Wochen. „Schwierig sind da vor allem die erste und die letzte Meile“, erklärt Rafael Bramreiter. Er ist Vorstand der Genossenschaft „EnergieZukunft WEIZplus“, die sich etwa dafür einsetzt, dass weniger Öl und Gas verheizt werden und dass mehr auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen wird.

So wurde in der Oststeiermark das Projekt „LösungsWege“ ins Leben gerufen. Das Projekt läuft für drei Jahre, Start war im Oktober 2024. Zwölf Firmen und Institutionen sind mit an Bord, etwa die Hauser Verkehrsplanung, die Energie Agentur Steiermark, die Uni Graz und die Stadt Weiz. Die Frage: Wie kann der regionale Verkehr besser geplant werden? Das Ziel: „Wir wollen eine Plattform für die ganze Region anbieten“, so Bramreiter.

So müssen zahlreiche Mobilitätsdaten erhoben werden: Wie sind die Wege in die Arbeit? Wie werden diese zurückgelegt? Wann und wo werden Öffis verwendet? „Es gibt Verkehrsbefragungen, die letzte stammt allerdings aus dem Jahr 2014. Und die Gemeinden stellen wenig Daten zur Verfügung.“

Ladestationen und Energieatlas

Am Ende soll eine Onlineplattform stehen, auf der die Mobilitätsangebote einfach und aktuell abgerufen werden können. So soll die regionale Mobilitätsplanung unterstützt werden. Man soll etwa aber auch darüber informiert werden, wo es E-Car-Sharing und Ladestationen gibt. Zudem ist ein digitaler Energieatlas geplant.

Nun wurde eine Zwischenbilanz gezogen. Rafael Bramreiter: „Toll, dass so für eine nachhaltige Mobilität gekämpft wird.“