Die aktuelle Episode

In dieser Episode des satirischen Nachrichten-Podcasts diskutieren Thomas Cik und Thomas Maurer über folgende Themen:

  • Toni Faber überlegt sich den Ruhestand. Die Meldung zur Schlagzeile. 
  • Und nicht minder von Bedeutung: Was die Kathpress zu dem Thema schreibt. 
  • Falls Sie wieder Interesse an der katholischen Kirche haben: Alle Infos zum Wiedereintritt
  • Das Video von Pizzera & Jaus und Riley Reid
  • Und hier kann man schon ein paar Takte des neuen WM-Songs nachhören. Komponiert von Pizzera und Frau Reid kommt zumindest im Text vor.
  • Bundeskanzler Christian Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour! Der Kommentar von Wolfgang Fercher zum Thema
  • Der Podcast „Das Orakel“ mit Peter Hajek. Demnächst auch mit Walter Hämmerle als Gast.
  • Und hier die Welt, wie Christian Mucha sie selbst gerne sieht. 

Alle Episoden von Maurer & Cik

Der satirische Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung

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