Die aktuelle Episode
In dieser Episode des satirischen Nachrichten-Podcasts diskutieren Thomas Cik und Thomas Maurer über folgende Themen:
- Toni Faber überlegt sich den Ruhestand. Die Meldung zur Schlagzeile.
- Und nicht minder von Bedeutung: Was die Kathpress zu dem Thema schreibt.
- Falls Sie wieder Interesse an der katholischen Kirche haben: Alle Infos zum Wiedereintritt.
- Das Video von Pizzera & Jaus und Riley Reid.
- Und hier kann man schon ein paar Takte des neuen WM-Songs nachhören. Komponiert von Pizzera und Frau Reid kommt zumindest im Text vor.
- Bundeskanzler Christian Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour! Der Kommentar von Wolfgang Fercher zum Thema.
- Der Podcast „Das Orakel“ mit Peter Hajek. Demnächst auch mit Walter Hämmerle als Gast.
- Und hier die Welt, wie Christian Mucha sie selbst gerne sieht.