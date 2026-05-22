Der schüchterne Vinzenz von Raupenstrauch befindet sich in festen Händen – in jenen seiner Mutter, Leopoldine von Raupenstrauch und seiner Tante Fini –, als er in einer Bar das Mädchen Stupsi kennenlernt. Für den gut situierten Schokoladenhersteller ist es höchste Zeit, sich eine Braut zu suchen. Stupsi, die hingegen im „ältesten Gewerbe der Welt“ arbeitet und nichts von der ihr zugedachten Rolle als Braut ahnt, wird nun von Vinzenz in die Familie von Raupenstrauch eingeführt. Seine Mutter Leopoldine von Raupenstrauch und die schrullige Tante Fini sind sogleich entzückt von Stupsis bodenständiger Lebhaftigkeit und schmieden in Unkenntnis ihrer Tätigkeit sogleich Heiratspläne. Doch Stupsi selbst ist die Freundlichkeit, mit der sie aufgenommen wird, gar nicht geheuer. Und auch Stupsis Kolleginnen Dorl, Mirli und Puppi vermuten Böses, zumal sich nach und nach allerlei Familiengeheimnisse offenbaren, denen Stupsi mit ihren Freundinnen auf den Grund gehen will. Das ist der Inhalt des diesjährigen Theaterstücks „Katzenzungen“ des Eitweger Amateurtheaters.

Das Theaterstück von Miguel Mihura in der Bearbeitung von Hans Weigel wird am Freitag, dem 22. Mai, in der Volksschule St. Ulrich auf die Bühne gebracht. Karten sind beim Adeg Kaufhaus Eitweg und unter der Telefonnummer 0664 186 27 74 erhältlich.